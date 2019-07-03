TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Bursa'da tarım sektörü ve tarım üreticilerinin ekonomik sorunlarına ilişkin söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, şehrin, tarım sektörünün önemli merkezlerinden birisi olduğunu, kentte yaklaşık 344 bin hektar tarım alanının bulunduğunu ve 2018'de meyve üretiminin 770 bin ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bursa'da tarım kesiminin maliyetler nedeniyle mağdur olduğunu savunan Tatlıoğlu, patates ve soğanda görülen problemlerin maliyetler nedeniyle meyvede de görülmeye başlanacağını savundu.

Tatlıoğlu, şeftali üreticilerinin, tarım kredi kooperatiflerinin şeftali alımı yapması, fiyat tekelleşmesinin önüne geçilmesi için tedbir alınması talebinin bulunduğunu kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, muhtarlık hizmet binalarının elektrik aboneliğine ilişkin yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi tarafından yapılan muhtarlık hizmet binalarında elektrik aboneliği alınamadığını, bu nedenle vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.