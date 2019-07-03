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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Bursa'da tarım sektörü ve tarım üreticilerinin ekonomik sorunlarına ilişkin söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, şehrin, tarım sektörünün önemli merkezlerinden birisi olduğunu, kentte yaklaşık 344 bin hektar tarım alanının bulunduğunu ve 2018'de meyve üretiminin 770 bin ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bursa'da tarım kesiminin maliyetler nedeniyle mağdur olduğunu savunan Tatlıoğlu, patates ve soğanda görülen problemlerin maliyetler nedeniyle meyvede de görülmeye başlanacağını savundu.

Tatlıoğlu, şeftali üreticilerinin, tarım kredi kooperatiflerinin şeftali alımı yapması, fiyat tekelleşmesinin önüne geçilmesi için tedbir alınması talebinin bulunduğunu kaydetti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, muhtarlık hizmet binalarının elektrik aboneliğine ilişkin yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi tarafından yapılan muhtarlık hizmet binalarında elektrik aboneliği alınamadığını, bu nedenle vatandaşların mağdur olduğunu söyledi.

Muhtarlık hizmet binalarının tapusunun belediyeye ait olmasından dolayı elektrik ve su idaresi aboneliğinin muhtarlarca yapılamadığını savunan Tanal, muhtarların kamu görevlisi olduğunu, kullandıkları bu binaları da kendi işleri için kullanmadıklarını söyleyerek, muhtarlık hizmet binalarının elektrik ve su abonelik ücretlerinin devlet tarafından ödenmesini istedi.

- Osmaniye'deki ekonomik yatırımlar ve gelişmeler

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye'deki ekonomik yatırımlar ve gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Osmaniye'de 2002'den bu yana eğitimden sağlığa, alt yapıdan ulaştırmaya, tarımdan ormancılığa, kültür ve turizmden spora kadar her alanda 10,8 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını bildirdi.

Osmaniye'nin son 17 yılda ekonomisinin büyüdüğünü belirten Durmuşoğlu, kentin bugün 41. büyük ekonomi durumuna geldiğine dikkati çekti. Durmuşoğlu, Osmaniye'ye verilen yatırım teşviklerinin 307 kat arttığını, 2002'de yaklaşık 2 milyon lira olan yatırım teşvik tutarının 2018'de 614 milyona yükseldiğini belirtti.

AK Parti'li Durmuşoğlu, "Biz ülkemizin bekası için en çok şehit veren illerden olarak, vatan savunmasında gösterdiğimiz bu azmi, ülkemizin ihracat seferberliğinde, sanayileşme ve yüksek teknolojiye geçişte, sadece ülkemiz üzerinde uygulanmaya çalışılan ekonomik savaşta üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

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