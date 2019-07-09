TBMM Genel Kurulu toplandı

Türkiye'de 109 yıllık sürede demokrasi ve siyasi hayatın çok sayıda darbelerle, muhtıralarla, vesayet girişimleriyle kesintiye uğradığını, yapısal sorunlar nedeniyle çıkan hükümet krizleriyle siyasal istikrarın sağlanamadığını belirten Akçay, sistemdeki tıkanma ile erkler arasındaki kaymaların, devlet çarkının bozulmasına ve karar süreçlerinin laçkalaşmasına neden olduğunu söyledi.

Akçay, 9 Temmuz 2018'de fiilen yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, neden ve nasıl geçildiğine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir." dedi.

Eski sistemle daha fazla mesafe alınamayacağının 15 Temmuz hain darbe girişimiyle iyice belli olduğunu ifade eden Akçay, sonuç olarak Türk milletinin, 16 Nisan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" dediğini, 24 Haziran 2018 genel seçimleriyle de bu kararın teyit ve tescil edildiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kefil ve referansının milli irade ve siyasal geçmiş olduğunu söyleyen Akçay, yeni sisteme keyfi olarak günlük siyasi dürtülerle değil, bir zaruret sonunda geçildiğini vurguladı.

Yapılması gerekenin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip işletilmesine çalışmak olduğuna işaret eden Akçay, şöyle konuştu:

"Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir. 'Tarafsız cumhurbaşkanı, partisiz cumhurbaşkanı' gibi söylemler yeni sistem bakımından gerçekçi olmayıp, cumhurbaşkanlığı makamını bir vesayet makamı olarak görmekten başka anlamı olmayan düşüncelerdir. Yeni sistem üzerinden öylesine garip eleştiriler ve özlemler dile getiriliyor ki bu eleştirileri ciddiye alırsak, bunların adeta siyasetsiz siyaset, iktidarsız iktidar istediklerini görüyoruz."