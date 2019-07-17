TBMM Genel Kurulu toplandı

Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçinin tarlalarını ekemez duruma geldiğini öne süren Çulhaoğlu, bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle Çukurova, Hatay, Osmaniye bölgesinde büyük mağduriyetler yaşandığını, çiftçilerin Ziraat Bankasına olan borçlarının ertelenmesini istedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, gündem dışı konuşmasında, yaşanan ekonomik krizin tüm sektörlerde olduğu gibi tarım sektörünü de olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, 15 Temmuz'u ve 15 Temmuz'un kadın kahramanlarını unutmayacaklarını belirterek, "Ancak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sözünden tiksindiğini söyleyenleri, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyenleri, Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kasteden, milli iradeyi hedef alan FETÖ'cü teröristleri gazi Meclisimizde lanetlemek yerine, milletin iradesiyle seçilmiş Başkanımıza, cumhurun başına saygısızca saldırıları da bu millet unutmayacaktır." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Gözgeç de "15 Temmuz'un kadın kahramanları" hakkında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün üzerinden 3 yıl geçtiğini, darbe teşebbüsünün, milletin, ülkenin birlik ve beraberliğine karşı yapılan bir işgal girişimi olduğunu vurguladı.

Milletin, FETÖ'nün asker elbiseli, eli silahlı teröristlerine karşı çıplak elleriyle korkusuzca tankların karşısında durduğunu dile getiren Gözgeç, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indiğini anımsattı.

"Birileri tankların kendisine açtığı yoldan geçip kahvesini yudumlarken, FETÖ'cü teröristlerin öldürmeye kastettiği liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, F-16'ların altında milletimizle beraber meydanlardaydı" diyen Gözgeç, meydanlarda, Kurtuluş Savaşı'nda destanlar yazan Halide onbaşılar, Şerife Bacılar, Nene Hatunlar gibi kahraman kadınların bulunduğunu ifade etti. O gece şehit olan kadınların ismini sayan, bütün şehit ve gazileri minnetle anan Gözgeç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'u, 15 Temmuz'un kadın kahramanlarını unutmayacağız. Ancak 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sözünden tiksindiğini söyleyenleri, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro', 'kontrollü darbe' diyenleri, Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kasteden, milli iradeyi hedef alan FETÖ'cü teröristleri gazi Meclisimizde lanetlemek yerine, milletin iradesiyle seçilmiş Başkanımıza, cumhurun başına saygısızca saldırıları da bu millet unutmayacaktır."