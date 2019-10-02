TBMM Genel Kurulu toplandı

Türkiye'de Dil İnkılabı'nın, temel unsurları öz Türkçe olan milli bir dil oluşturmak gayesiyle başladığını ancak sonradan "bütün unsurları öz Türkçe olan bir dil uydurmak" şeklinde yozlaştırıldığını dile getiren Durgut, bu tutumun, dilin politikaya alet edilerek toplumun bilgiden, hikmetten ve irfandan mahrum bırakılması olduğuna dikkati çekti.

Durgut, Türk Dil Kurumunun, 87 yıl önce Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmak ve Türk dili üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak için kurulduğunu belirtti.

Yeni yasama yılının ilk oturumunda, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut "26 Eylül-5 Ekim 1932'de gerçekleştirilen Birinci Türk Dil Kurultayı Yıl Dönümü ve Türk Dil Bayramı" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

Durgut, 1950'de devlet gücüyle dilde tasfiyecilik hareketine son verilse de 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra tasfiyecilik hareketlerinin daha şiddetli ve acımasız bir hal aldığını, dilin anlatım gücünün zayıflatıldığını vurguladı.

Ahmet Haşim, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Nazım Hikmet gibi nice şairlere birbirinden güzel şiirleri söyletmeye muktedir Türkçenin, çoraklaşmaya başladığını ifade eden Durgut, şunları kaydetti:

"Maksadım, Türk Dil Bayramı sonrasında karamsar bir tablo çizmek değil ama bu vesileyle Türkçemizin meselelerine dikkati çekmek ve çözüm yolları üzerinde düşünmeye çağırmaktır. Şimdi gençleri, Türkçeye altın çağını yaşatmış şairlerle yazarlarla yeniden tanıştırmalıyız. Anaokullarından başlayarak dil ve geleneği yaşatan hikayeleri, deyişleri, fıkraları yeni nesillere aktarmaya ve dilin yeniden can kazanmasına çalışmalıyız. Gençlerin günlük ve basit düşünceden, ilmi düşünceye, felsefeye, edebiyata taşıyacak bir dil zenginliğini, kelime hazinesine kavuşturmalıyız. Özenli, nezih ve doğru Türkçe'yi eski Meclis tutanaklarında, eski radyo programlarında, sahaflarda saklı bırakmayıp ona tekrar hayat kazandırmalıyız."

Genel Kurulda, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu "İstanbul'da gerçekleşen deprem", CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın "Bursa'da işsizlik ve ekonomik krizin etkileri" konularında gündem dışı konuşmalar yaptı.

