TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Levent Gök, "Türkiye tehditlere pabuç bırakacak bir ülke değildir. Görkemli bir geçmişi olan, bağımsızlık savaşını kazanan Türkiye'ye, ülkemize 'Ekonomik yönden seni çökertirim.' diyen ABD Başkanı'nın, bir zengin şımarıklığıyla söylediği bu sözleri kendisine aynen iade ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gök başkanlığında toplandı.

Gök, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yedi düvele karşı, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşını kanla kazanan büyük bir devlet olduğunu belirtti.

Dört bir yanının düşmanlarla işgal edildiği, yokluklar içinde hiçbir korunağın bulunmadığı bir atmosferde, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı ile kurulan bağımsız Türkiye'nin, hem siyasi hem ekonomik açıdan bağımsız olduğunun altını çizen Gök, "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu zaman 'Bir devlet, eğer ekonomik açıdan da bağımsız olmazsa gerçek anlamda bağımsız olmaz.' demek suretiyle sanayi hamlelerini başlatmış ve Türkiye'yi dünyanın en itibarlı ülkeleri arasına getirmiştir." diye konuştu.