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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 15:40 | Son Güncelleme

Meclis Başkanvekili Levent Gök: - "Türkiye tehditlere pabuç bırakacak bir ülke değildir. Görkemli bir geçmişi olan, bağımsızlık savaşını kazanan Türkiye'ye, ülkemize 'Ekonomik yönden seni çökertirim.' diyen ABD Başkanı'nın, bir zengin şımarıklığıyla söylediği bu sözleri kendisine aynen iade ediyoruz" - "Ülkemiz dışarıdan telkinlerle terbiye edilecek, kendilerine göre yola getirilecek bir ülke değildir. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Sorunlarımızı paylaşırız, gerekirse iç siyasette sert tartışmalarımızı yaparız ama ülkemiz bağımsız bir ülkedir. Başta ABD olmak üzere bütün devletler bilmelidir ki, Türkiye emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nı, bugün de aynı şekilde devam ettirecek kadrolara ve ruha sahiptir"

Meclis Başkanvekili Levent Gök, "Türkiye tehditlere pabuç bırakacak bir ülke değildir. Görkemli bir geçmişi olan, bağımsızlık savaşını kazanan Türkiye'ye, ülkemize 'Ekonomik yönden seni çökertirim.' diyen ABD Başkanı'nın, bir zengin şımarıklığıyla söylediği bu sözleri kendisine aynen iade ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gök başkanlığında toplandı.

Gök, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, yedi düvele karşı, emperyalizme karşı bağımsızlık savaşını kanla kazanan büyük bir devlet olduğunu belirtti.

Dört bir yanının düşmanlarla işgal edildiği, yokluklar içinde hiçbir korunağın bulunmadığı bir atmosferde, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı ile kurulan bağımsız Türkiye'nin, hem siyasi hem ekonomik açıdan bağımsız olduğunun altını çizen Gök, "Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu zaman 'Bir devlet, eğer ekonomik açıdan da bağımsız olmazsa gerçek anlamda bağımsız olmaz.' demek suretiyle sanayi hamlelerini başlatmış ve Türkiye'yi dünyanın en itibarlı ülkeleri arasına getirmiştir." diye konuştu.

Herkesin gözünün bu topraklarda olduğu bir sırada, Kurtuluş Savaşı'nı başaran Türkiye'nin, dünyanın en itibarlı ülkelerinden birisi olduğuna dikkati çeken Gök, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı, dünyadaki bütün mazlum ülkelere ve insanlara da örnek olmuş, herkes Türkiye'yi örnek almıştır. Ülkemizin elbette iç sorunları vardır. Ama ülkemiz siyasi gelenekleriyle, demokrasi birikimiyle tartışarak, konuşarak bunları çözebilecek kudrette ve tecrübededir. Bu nedenle biz ülkemizdeki her türlü sorunumuzu görüşmek suretiyle akıllıca ve sorumluluk üstlenerek çözecek bir büyük birikime sahibiz.

Türkiye tehditlere pabuç bırakacak bir ülke değildir. Görkemli bir geçmişi olan, bağımsızlık savaşını kazanan Türkiye'ye, ülkemize, 'Ekonomik yönden seni çökertirim.' diyen ABD Başkanı'nın, bir zengin şımarıklığıyla söylediği bu sözleri kendisine aynen iade ediyoruz. Ülkemiz, dışarıdan telkinlerle terbiye edilecek, kendilerine göre yola getirilecek bir ülke değildir. Biz kendi işimizi kendimiz görürüz. Sorunlarımızı paylaşırız, gerekirse iç siyasette sert tartışmalarımızı yaparız ama bizim ülkemiz, bağımsız bir ülkedir. Başta ABD olmak üzere bütün devletler bilmelidir ki, Türkiye emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nı, bugün de aynı şekilde devam ettirecek kadrolara ve ruha sahiptir."

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tbmm başkanvekili levent gök TBMM Genel Kurulu

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