TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

TBMM Başkanvekili Gök, gündem dışı konuşmalar öncesinde yaptığı konuşmada, 4 yıl önce 10 Ekim günü demokrasi ve barış mitingine katılmak üzere Ankara Garı önünde toplanan vatandaşlara yönelik saldırıyı kınadığını belirtti.

Gök, "Hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, terörü bir kez daha lanetliyorum." dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın temasının "Cami ve Hayat" olarak belirlendiğini anımsattı.

Din görevlilerinin sorunlarının tartışılmadığını ifade eden Yokuş, "2010 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı devasa bir kurum haline getirildi. Çalışan sayısı 120 bini aştı. Bunların 20 bini sözleşmeli çalışandır. Başkanlığın bu güçlü yapısına rağmen yaklaşık 6 bin civarında camimizin imamı yok. Diyanet çalışanlarının o kadar çok sorunu var ki saymakla bitmiyor. Yaşanan sorunların artık son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.