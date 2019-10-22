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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

Meclis Başkanvekili Celal Adan: - "Kendimizi korumak konusunda, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki 82 milyon birlik beraberlik içindedir. Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe Türk milleti bir yıldız gibi parlayacaktır"

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Kendimizi korumak konusunda, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki 82 milyon birlik beraberlik içindedir. Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe Türk milleti bir yıldız gibi parlayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, büyük milletin büyük Meclisinin, en çetin fırtınalarda, en şiddetli felaketlerde Türk'ün yegane sığınağı olduğunu belirtti.

TBMM'nin, en karanlık gecede parlayan ışık, tüm pusulaların şaştığı anlarda daima doğru yönü gösteren kutup yıldızı olduğunu vurgulayan Adan, işgal ve talana uğramış bir vatan coğrafyasında bağımsız bir devlet inşa edenin de bu Meclis olduğunu kaydetti.

Celal Adan, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 15 Temmuz'da da işgalciye direnenin yine bu Meclis olduğuna dikkati çekti.

Gazi Meclis'in, 15 Temmuz gecesi terörizmin maşalarına göğüs gererek, ikinci kez gazi olduğunu dile getiren Adan, sözlerine şöyle devam etti:

"Meclisimiz, ayağını Anadolu'ya sabitleyip, bütün insanlığı kucaklayan medeniyetin bugünkü temsilcisidir. Hacı Bayram Camisi'nde göklere kalkan eller boş kalmamış ve kurucu Meclisin kapısını aralayanların duası kabul olmuştur. Bağımsız Türk devleti ve TBMM, milletin kabul olmuş duasıdır.

Dünyayı Ankara merkezli okuyanlar, acı çeken, ezilen ama içinde Türkiye'ye dair umut taşıyanlar, bakışlarını daima bu çatının sergileyeceği duruşa çevirmiştir. O yüzden de bu yapının sınırları, etrafını ören duvarlarla çevrili değildir. Meclisimizin hakiki sınırları, Türk milletinin hür olarak soluk alıp verdiği her bir karış toprağa kadar uzanabilmektedir. Bu Meclisin taşıdığı mana, kalbi Türkiye ile birlikte atan herkesin sesi ve sözü olmasında saklıdır."

Adan, bugün içinde bulunulan şartlara bakıldığında, Orta Doğu'yu işgal edenlerin, yüz binlerce insanın ölümüne öncülük yapanların ve Türkiye'yi bölmek isteyenlerin, terör örgütünü silahlandırdıklarını vurguladı.

Celal Adan, "Kendimizi korumak konusunda, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki 82 milyon birlik beraberlik içindedir. Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe Türk milleti bir yıldız gibi parlayacaktır. Bu vesile ile şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, Türkiye'mizin istikbali, istiklali, istikrarı için gayret sarf eden milletvekillerimizi en derin saygılarımla selamlıyorum." diye konuştu.

Genel Kurulda, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Suriyeli sığınmacıların güvenli bölgeye dönmeleri", CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer "Kamu çalışanları anketi", AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ise "Aliya İzzetbegoviç'in vefatının 16. yılı" konularında gündem dışı konuşma yaptı.

Bu arada HDP milletvekilleri Genel Kurul birleşimine katılmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısında, kayyum kararlarına karşı Meclis çalışmalarına üç gün katılmayacaklarını açıklamıştı.

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Meclis Başkanvekili Celal Adan TBMM Genel Kurulu

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