TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Kendimizi korumak konusunda, Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki 82 milyon birlik beraberlik içindedir. Bu birlik ve beraberlik devam ettikçe Türk milleti bir yıldız gibi parlayacaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce yaptığı konuşmada, büyük milletin büyük Meclisinin, en çetin fırtınalarda, en şiddetli felaketlerde Türk'ün yegane sığınağı olduğunu belirtti.

TBMM'nin, en karanlık gecede parlayan ışık, tüm pusulaların şaştığı anlarda daima doğru yönü gösteren kutup yıldızı olduğunu vurgulayan Adan, işgal ve talana uğramış bir vatan coğrafyasında bağımsız bir devlet inşa edenin de bu Meclis olduğunu kaydetti.

Celal Adan, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 15 Temmuz'da da işgalciye direnenin yine bu Meclis olduğuna dikkati çekti.

Gazi Meclis'in, 15 Temmuz gecesi terörizmin maşalarına göğüs gererek, ikinci kez gazi olduğunu dile getiren Adan, sözlerine şöyle devam etti:

"Meclisimiz, ayağını Anadolu'ya sabitleyip, bütün insanlığı kucaklayan medeniyetin bugünkü temsilcisidir. Hacı Bayram Camisi'nde göklere kalkan eller boş kalmamış ve kurucu Meclisin kapısını aralayanların duası kabul olmuştur. Bağımsız Türk devleti ve TBMM, milletin kabul olmuş duasıdır.