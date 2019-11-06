TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Milli teknoloji hamlemiz ve dijital Türkiye hedefimize paralel olarak, Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi (STEM) eğitimini daha çok yaygınlaştıracağız. Toplumsal önyargıları kırarak kızları bu alanlara daha çok yönlendireceğiz." dedi.

Meclis Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, üç milletvekili gündem dışı söz aldı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde kurulan ve başkanlığını yaptığı, "Başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi konulu alt komisyonu"nun, 14 Kasım 2018'den bu yana 13 toplantı gerçekleştirdiğini, bu toplantılarda kamu, özel sektör, STK temsilcileri ve akademisyenler ile alanında uzman kişilerin dinlenerek Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmaları incelediklerini söyledi.

Komisyon üyeleriyle, dünyadaki STEM çalışmalarını ve uygulamalarını incelediklerini anlatan Bakbak, ziyaretlerinde, yetenekli çocukların ülkeyi nasıl uçuracağını gördüklerini ifade etti.