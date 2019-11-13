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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2019 14:56 | Son Güncelleme

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz: - "Depreme karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandırılmalı, özellikle de kamu binalarının hayatta kalması için gereken tedbirler alınmalı"

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, "Depreme karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandırılmalı, özellikle de kamu binalarının hayatta kalması için gereken tedbirler alınmalı." dedi.

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

MHP Milletvekili Yılmaz, "12 Kasım 1999 Düzce Depremi"ne ilişkin gündem dışı konuşmasında, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya nedeniyle yüzde 97 oranında deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Düzce depreminin üzerinden 20 yıl geçtiğini anımsatan Yılmaz, depremde kentte yüzde 70'e varan bir yıkımın gerçekleştiğini belirtti. Yılmaz, "Önümüzde muhakkak olması beklenen İstanbul depremi var. En son İstanbul'da 5,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem hepimizi uyarıyor. İstanbul depremi oldu bittiye getirilmeden ciddiye alınmalı ve unutulmamalı." diye konuştu.

Depreme hazırlığın önemine değinen Yılmaz, "Depreme karşı İstanbul'da kentsel dönüşüm hızlandırılmalı, özellikle de kamu binalarının hayatta kalması için gereken tedbirler alınmalı. Erken uyarı sistemleri güçlendirilerek kurulmalıdır. Toplanma alanlarının sayısı arttırılmalı ve bu alanların imara açılmasının önüne geçilmelidir. Deprem sonrası temiz su ve kanalizasyon gibi temel ihtiyaçları karşılayacak altyapı mutlaka hazırlanmalıdır. Yardım ekiplerinin koordinasyonu iyi yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" başlıklı gündem dışı konuşmasında, diyabetin her geçen gün arttığını, küresel sağlık harcamalarının yüzde 12'sinin diyabet hastalığına ayrıldığını söyledi. Dünyada her 6 saniyede bir kişinin diyabet nedeniyle öldüğüne işaret eden Cesur, hastalığın Türkiye'de de her geçen gün arttığını ve hasta sayısının dünya ortalamasının üstüne çıktığını vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün de aynı konuda gündem dışı söz alarak, dünyada 425 milyondan fazla insanın diyabetle yaşadığını, bu hastalığa karşı farkındalık ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Diyabetin, ölüm nedenleri arasında altıncı sırada yer tuttuğuna dikkati çeken Düzgün, Türkiye'de de 6 milyondan fazla diyabetli birey bulunduğunu kaydetti.

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TBMM Genel Kurulu toplandı

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