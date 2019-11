TBMM Genel Kurulu toplandı

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" başlıklı gündem dışı konuşmasında, diyabetin her geçen gün arttığını, küresel sağlık harcamalarının yüzde 12'sinin diyabet hastalığına ayrıldığını söyledi. Dünyada her 6 saniyede bir kişinin diyabet nedeniyle öldüğüne işaret eden Cesur, hastalığın Türkiye'de de her geçen gün arttığını ve hasta sayısının dünya ortalamasının üstüne çıktığını vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün de aynı konuda gündem dışı söz alarak, dünyada 425 milyondan fazla insanın diyabetle yaşadığını, bu hastalığa karşı farkındalık ve erken teşhisin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

Diyabetin, ölüm nedenleri arasında altıncı sırada yer tuttuğuna dikkati çeken Düzgün, Türkiye'de de 6 milyondan fazla diyabetli birey bulunduğunu kaydetti.