TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş "belediyelere kayyum atamaları", Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman "Filistin'deki son gelişmeler", Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu "emekçiler açısından Türkiye'nin ekonomik ve güncel durumu"na ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptı.

HDP'li Beştaş, "Bir sabah uyandığımızda birkaç belediyemize el konulduğunu görüyoruz. Bir iktidar neden kayyum atamasından medet umar? Çünkü iflas bayrağını açmıştır. Yönettiği halk sürekli yoksullaşıyorsa, sistem tükenmişse, hazine boşalmışsa güveneceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Beştaş, kayyum atamalarının nedeninin "yolsuzluklara devam etme isteği" olduğunu savundu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman da gelinen süreçte İsrail'in saldırılarını artırdığını, Filistinlileri açlığa ve misket bombalarına mahkum ettiğini belirtti.

"Dün Gazze'ye saldıran terör devleti İsrail'in onlarca Filistinli'yi çocuk yaşlı demeden katlettiğini" söyleyen Karaduman, 6 milyon Filistinli'nin yurtlarından sürgün edildiğini, mülteci statüsünde yaşadığını, yüzbinlerce kadın, yaşlı ve çocuğun çadır kamplarında en basit imkanlardan bile yoksun şekilde yaşamaya mahkum edildiğini dile getirdi.