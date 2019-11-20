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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 14:59 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar: - "Sıfır Atık Mavi Projesi ile bireysel ve kurumsal bazda ve yerel yönetimler nezdinde farkındalığı artıracak kapsamlı bir değişim ve dönüşüm başladı"

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, "Sıfır Atık Mavi Projesi ile bireysel ve kurumsal bazda ve yerel yönetimler nezdinde farkındalığı artıracak kapsamlı bir değişim ve dönüşüm başladı." dedi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Adan, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, "Fethiye turizminin çözüm bekleyen konularına" ilişkin yaptığı konuşmada, Fethiye'nin deniz turizminin yanında tarih ve kültür turizmi açısından da çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, bölgenin tarihi ve kültürel turizmine gereken önemin verilmediğini ifade etti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, polis memurlarının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasında, bu meslek grubunun maddi ve manevi sorunları bulunduğunu dile getirerek, "Polislerimizin sorunlarının çokluğu doğal olarak güvenlik hizmetlerinde başarı ve kaliteyi de düşürmektedir." dedi.

Polislerin yaşadığı başlıca sorunları anlatan Tanal, polis memurlarına, 3600 ek gösterge vaadinin gerçekleştirilmediğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar ise Sıfır Atık Mavi Projesi hakkında gündem dışı konuşma yaptı.

Anayasa'da çevreye ilişkin yer alan düzenlemeleri anımsatan Yaşar, "Çevre hakkı, en temel insan hakkı olan yaşam hakkı ve insanın maddi, manevi varlığını geliştirme hakkıyla doğrudan bağlantılıdır. İnsanın bedensel ve ruhsal yönden sağlığı, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasıyla doğru orantılıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar, 2017 yılında bir geri dönüşüm seferberliği olarak Sıfır Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandığını hatırlatarak, haziran ayında da Türkiye'nin en büyük çevre projesinin önemli bir parçası ve deniz ayağını oluşturan Sıfır Atık Mavi Projesi'nin hayata geçirildiğini kaydetti.

Sıfır Atık Mavi Projesi ile bireysel, kurumsal bazda ve yerel yönetimler nezdinde farkındalığı artıracak kapsamlı bir değişim ve dönüşümün başladığını dile getiren Yaşar, "Yaşam kaynağımızın oksijen olduğu düşünüldüğünde bu değişim ve dönüşümün ne kadar önemli olduğu görülmektedir." dedi.

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Sıfır Atık Mavi Projesi TBMM Genel Kurulu

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