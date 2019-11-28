TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Ankara Milletvekili Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Bizim kültürümüzde öğretmenlerimizin üzerimizdeki hakkı anne ve babalarımızın hakkı seviyesindedir." dedi.

Erdoğan, "Bizim gözümüzde eğitim öğretim meselesi özünde bir insan meselesidir ve onu biçimlendiren öğretmenlerimizdir. Ben de bir öğretmenim. İnanıyorum ki büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda en büyük pay kıymetli meslektaşlarıma düşüyor." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Organik tarımın desteklenmesi", İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel ise "Tarımsal kooperatifler" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

