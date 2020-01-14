HABER
  4. TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 16:07 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "TBMM'nin açılışının 100. yılında Türkiye", CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Eber Gölü", HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, "9 Ocak 2013'te Paris'te yaşanan olay"a ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptılar.

Yayman, "TBMM'nin açılışındaki ruhun, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini veren Kuvayımilliye ruhu" olduğunu söyleyerek, "Bu ruh, dün olduğu gibi bugün de milletimizin ihtiyacı olan ruhtur." dedi.

Türkiye'nin bugün de küresel emperyalistler tarafından kuşatmayla karşı karşıya olduğunu dile getiren Yayman, "Dün nasıl Sevr'i ortadan kaldırdıysak, Fransız'ı, İngiliz'i Anadolu topraklarından kovduysak, Ermeni çetelerine karşı büyük bir mücadele verdiysek, bugün de benzer çetelere ve güçlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Gazi Meclisimiz, 23 Nisan 2020'de 1920 ruhuyla birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 21. yüzyılın Türkiyesi'ni inşa etmeye devam edecek." diye konuştu.

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, doğa harikası olan Eber Gölü'nün, dip çamuru çıkarma ihalesi adı altında verilen "bedava torf çıkarma hakkı" ile 22 Aralık 2019 Pazar günü gölün 6 noktasında aynı anda başlayan yangınla gündemde olduğunu söyledi.

Eber Gölü'nde kanun dışı işlem yaptırmamak için gerekirse nöbet tutacaklarını belirten Köksal, "Oradaki torfu yandaşlarınıza peşkeş çektirmenize izin vermeyeceğiz." dedi.

HDP Mardin Milletvekili Günay, "Fransa'nın başkenti Paris'in en işlek caddesindeki Kürt enformasyon bürosunda 3 kadının siyasi suikast sonucu katledildiğini" iddia ederek, "Bu katliamı planlayanlar, emri verenler bilinmesine rağmen katiller yargılanmadı ve cezalandırılmadı." diye konuştu.

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, illerinin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Aralarında geçen diyaloğu anlattıAralarında geçen diyaloğu anlattı
Şehit kızı Gülay: Cumhurbaşkanımız tebrik ettiŞehit kızı Gülay: Cumhurbaşkanımız tebrik etti
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay TBMM Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

38 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

Hastanede korkutan patlama: Yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Erdoğan kürsüyü Gülay'a bırakmıştı! Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Aralarında geçen diyaloğu anlattı

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

Kadir İnanır tartışmasına HDP'den ilk yorum! Çok sert sözler

CHP Kurultayı ne zaman? CHP'nin 37. Olağan Kurultay tarihi için kritik gün cuma

CHP Kurultayı ne zaman? Kritik gün cuma

Ekrem İmamoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyunuyla ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan eleştirilere tepki: Sadece tek üzüldüğüm...

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan grup toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye davet etti, sözleri ayakta alkışlandı!

Erdoğan kürsüye davet etti, ayakta alkışlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.