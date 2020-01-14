TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "TBMM'nin açılışının 100. yılında Türkiye", CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Eber Gölü", HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, "9 Ocak 2013'te Paris'te yaşanan olay"a ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptılar.

Yayman, "TBMM'nin açılışındaki ruhun, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini veren Kuvayımilliye ruhu" olduğunu söyleyerek, "Bu ruh, dün olduğu gibi bugün de milletimizin ihtiyacı olan ruhtur." dedi.

Türkiye'nin bugün de küresel emperyalistler tarafından kuşatmayla karşı karşıya olduğunu dile getiren Yayman, "Dün nasıl Sevr'i ortadan kaldırdıysak, Fransız'ı, İngiliz'i Anadolu topraklarından kovduysak, Ermeni çetelerine karşı büyük bir mücadele verdiysek, bugün de benzer çetelere ve güçlere karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Gazi Meclisimiz, 23 Nisan 2020'de 1920 ruhuyla birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde 21. yüzyılın Türkiyesi'ni inşa etmeye devam edecek." diye konuştu.