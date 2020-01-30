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TBMM Genel Kurulu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Sancar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "çiftçinin sorunlarına" ilişkin yaptığı konuşmada, AK Parti döneminde çiftçinin büyük sıkıntı yaşadığını söyledi. Türkiye'de bazı ürünlerin ekim alanlarının gerilediğini ifade eden Gürer, çiftçinin giderek tarımdan uzaklaştığını savundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, "112 Acil Çağrı Merkezinde yapılan çalışmalara" ilişkin konuşmasında, Ortak Çağrı Merkezi Projesi'nin detaylarını anlattı. Ortak Çağrı Merkezi Projesi sayesinde operasyonel kurumların tek noktada birleştirildiğini belirten Düzgün, "Alınan ihbarla ilgili birden fazla kuruma aynı anda ihbar bilgilendirme yapılmakta, kurum temsilcileri arasında fiziksel yakınlıkları dolayısıyla anlık koordinasyon ve iletişim sağlanmaktadır." dedi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman ise Elazığ depremine ilişkin yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar diledi.

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