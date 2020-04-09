TBMM Genel Kurulu toplandı

Çilez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasında, toplanan paradan çok dayanışmanın önemli olduğunu dile getirerek, ortak değerlere bağlılık, birlik beraberlik duygularının pekişeceğini söyledi. Çilez, salgınla mücadelede emeği geçen herkese de teşekkür etti.

Devletin bu süreçte tüm kurumlarıyla milletin hizmetinde bulunduğunu belirten Çilez, Amasya Şeker Fabrikası'nda alkol üretiminin sürdüğünü, bu süreçte benzer ürünlerin üretiminin sürmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Koronavirüs salgınının toplum psikolojisine etkisi konusunda yaptığı konuşmada, salgının dünyayı kasıp kavurduğunu belirterek, mücadelenin en etkili yolunun sıfır temas olduğunu kaydetti.

Meclis Başkanvekili Gök, Koronavirüs önlemleri kapsamında Genel Kurulu maske takarak yönetirken, milletvekilleri de yerlerinden ve kürsüden yaptıkları konuşmalarda maskelerini çıkarmadı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, salgına karşı sosyal devlet uygulamaları hakkındaki konuşmasında, Türkiye'de sahte bir başarı hikayesi yazılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Hayatını kaybedenlerin, verilen sayıların çok daha üstünde olduğunu ileri süren Emir, çok ciddi, katı ve zamanında önlemler almak gerektiğini ifade etti.

Önlemleri zamanında almak yerine Türkiye'nin kutuplaştırılmaya ve salgınla mücadelenin siyasileştirilmeye çalışıldığını iddia eden Emir, CHP'li büyükşehir belediyelerinin yaptığı kampanyalar karşısında hükümetin ezildiğini öne sürdü.

Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı eleştirdiği konuşmasında, bağışların hukuki dayanağı bulunmadığını, toplanan paraların nereye gideceğinin de belli olmadığını savundu.

İnsanlara hala bedava maske dağıtımı yapılamadığını iddia eden Emir, sadece maske dağıtmak için bile büyükşehir belediyelerinin imkanlarından faydalanılması gerektiğini söyledi.

"AB İÇİNDE YENİ BİRLİKLER DOĞABİLİR"

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Koronavirüsün Türkiye ve dünyadaki yankıları hakkındaki konuşmasında, ırkçılığın bu süreçte yükseldiğini ifade etti.