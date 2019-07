TBMM Genel Kurulu'nda '15 Temmuz' oturumu

Besti KARALAR-Nursima ÖZONUR-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde özel oturumla toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği oturumda siyasi partilerin temsilcileri, darbe girişimini kınadı.

TBMM Genel Kurulu, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel locadan izlediği özel oturumda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul Salonu'nda hazır bulundu. Özel oturumu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da locadan izledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinenin tamamına yakını özel oturumu takip etti.

'HER DOST ÜLKEYLE PAYLAŞIYORUZ'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasında, darbe girişiminin Türk milleti ve istiklalini hedef aldığını belirtti. Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Gazi Meclis'te toplanmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Hepimizin şuurla farkında olması gereken husus, darbelerin ve darbe girişimlerinin sadece iktidarı değil, topyekûn milleti, ülkemizi ve demokrasimizi hedef aldığıdır. Bu yüzden, darbecilere ve darbeciliğe yönelik mücadelede en ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkarmamalıyız. Türkiye, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ'ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Bu terör örgütünü sadece Türkiye için tehdit saymak kâfi değildir. Terörün küreselleştiği bir zamanda, FETÖ’nün her ülke için, özellikle de Türkiye ile yakın bağları olanlara yönelik bir tehdit olduğunu asla unutmamak gerekir. Türkiye'nin yaşadığı ve 15 Temmuz gecesi zirveye çıkan tecrübeyi bu örgütün kendine hayat alanı bulmaya çalıştığı her dost ülkeyle paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

'MİLLETİMİZ DARBEYİ DURDURDU'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'in darbe girişimi gecesi hainlere meydan okuduğunu belirtti. Muş, FETÖ'nün 17-25 Aralık yargı ve bürokrasi eliyle başaramadığını, darbe girişimi ile bu kez silahla yapabileceğini sandığını kaydederek, "Fakat bu milleti tanımayan, bu milletin özündeki cevheri bilmeyen hain darbeciler yanıldılar. Bu aziz milletin evlatları, 15 Temmuz'da, 'önce vatan' diyerek, canı pahasına vatanını savunmuştur, darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur. Asker kılığına girmiş; ama bizim Mehmetçiğimizle alakası olmayan bu darbecilerin planı hükûmeti, devleti teslim almak ve millî iradenin tecelligâhı olan Meclis'in iradesini gasbetmekti. Bu halkı silahla, tankla, topla, uçakla, mermiyle sindireceklerini sandılar" diye konuştu.

ÖZKOÇ KONUŞTU, AK PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise, FETÖ'nün darbe girişiminin Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimi olduğunu belirtti. Darbenin, milletin ve milletvekillerinin meşru direnme hakkıyla engellendiğini kaydeden Özkoç, konuşmasının devamında Ergenekon ve Balyoz davaları sürecindeki tutumları nedeniyle iktidarı ve dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Bu sırada AK Parti milletvekilleri, Özkoç'u protesto ederek, sıralara vurdu.

'BİR NUMARALI HEDEF CUMHURBAŞKANIDIR'

CHP'li Özkoç'un konuşması ardından AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, söz alarak kürsüye çıktı. Bostancı, Özkoç'u eleştirerek, "Biraz önce konuşmayı yapan Özkoç da takip etmiştir, bir numaralı hedef Sayın Cumhurbaşkanıdır. Marmaris'i, oradaki suikast timini hatırlayın. Sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor. Biz burada Türkiye'nin demokrasisine kastetmiş terör örgütüne karşı, bulundukları partileri farklı olsak bile, temelde hususiyetimiz ortak. Özel bir gündemle toplandık. Bu gündemin manasına, ruhuna uygun bir toplantı cereyan etmesini arzu ediyorum, hepinizin de bunu arzu ettiğini biliyorum. Usulüyle yürütelim" dedi. CHP'li Özkoç, ardından tekrar söz alarak Bostancı'ya cevap verdi.

'TÜM HALKLARIMIZA BABAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ'

HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç da, 3 yıl önce 15 Temmuz’da bir darbe girişiminin yaşandığını belirterek, tarihte yaşanan askeri darbeleri sıraladı. Oluç, "Biliyoruz ki Türkiye'nin son 60 yıllık tarihi, aynı zamanda bir askerî, sivil ve siyasi darbeler, muhtıralar tarihidir. Hem 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı direnirken, hem de tüm darbe süreçlerinde yaşamlarını yitiren yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine ve tüm halklarımıza başsağlığı dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz" diye konuştu.

'VİRÜS GİBİ KURUMLARI FELÇ ETME GİRİŞİMİ'

HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç'un ardından konuşan MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da "Yıllar boyunca din kisvesi ve cemaat maskesiyle topluma ve devlet kurumlarına sinsice sızan FETÖ terör örgütü, bir virüs gibi toplumu ve devlet kurumlarını felç etme girişiminde bulunmuştur. Devlet, onun bunun yuvalanacağı, informel yapıların sızıp gizli gündemini icra edeceği bir yer değildir, olmamalıdır. Devlet, Türk milletinin siyasi teşkilatlanması, egemenliğinin güvencesi, istikbalinin garantisidir" diye konuştu.

Özel oturum, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu, Saadet Partisi adına İstanbul milletvekili Cihangir İslam, Türkiye İşçi Partisi adına İstanbul milletvekili Erkan Baş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşmalarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrılırken Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in eşi Hatice, kızı Elifnur ve oğlu Ertuğrul ile görüştü.

FOTOĞRAFLI