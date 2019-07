TBMM Genel Kurulu'nda '15 Temmuz' oturumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde özel oturumla toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği oturumda siyasi partilerin temsilcileri, darbe girişimini kınadı.

TBMM Genel Kurulu, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel locadan izlediği özel oturumda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul Salonu'nda hazır bulundu. Özel oturumu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da locadan izledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra kabinenin tamamına yakını özel oturumu takip etti.

'HER DOST ÜLKEYLE PAYLAŞIYORUZ'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasında, darbe girişiminin Türk milleti ve istiklalini hedef aldığını belirtti. Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Gazi Meclis'te toplanmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Hepimizin şuurla farkında olması gereken husus, darbelerin ve darbe girişimlerinin sadece iktidarı değil, topyekûn milleti, ülkemizi ve demokrasimizi hedef aldığıdır. Bu yüzden, darbecilere ve darbeciliğe yönelik mücadelede en ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkarmamalıyız. Türkiye, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve işbirlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ'ye karşı başarılı bir mücadele yürütmüştür. Bu terör örgütünü sadece Türkiye için tehdit saymak kâfi değildir. Terörün küreselleştiği bir zamanda, FETÖ’nün her ülke için, özellikle de Türkiye ile yakın bağları olanlara yönelik bir tehdit olduğunu asla unutmamak gerekir. Türkiye'nin yaşadığı ve 15 Temmuz gecesi zirveye çıkan tecrübeyi bu örgütün kendine hayat alanı bulmaya çalıştığı her dost ülkeyle paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.