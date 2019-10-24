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TBMM Genel Kurulunda AP kararı kınandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 20:18 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, AP'nin Türkiye'ye yönelik aldığı kararı kınadı - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: - "AB yeni bir dünyanın kurulduğunu görüyor ve kendisine yeni bir yer bulmak istiyor. Avrupa bunu yaparken insan hakları sözleşmelerine, BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı hareket etmiştir" - MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül: - "Avrupa Parlamentosu, çifte standartlı, ikircikli ve haksız kararlarına bir yenisini daha eklemiştir" - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: - "Onların insan hakları anlayışı içinde Türk'ün hak ve hukukunun korunması yoktur" - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Gümrük Birliği başta olmak üzere çeşitli yaptırımları andıran kararların tamamını reddediyoruz"

TBMM Genel Kurulunda, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan kararı tepkilere neden oldu.

Genel Kurulda, Gümrük Kanunu'nda değişiklik öngören teklif üzerinde görüşmeler devam ediyor. Toplantıda, yerlerinden söz alan AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleri, AP'nin Türkiye'ye yönelik aldığı kararı kınadı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, AP kararını "iki yüzlülük" olarak değerlendirerek, "Avrupa Parlamentosu çifte standartlı, ikircikli ve haksız kararlarına bir yenisini daha eklemiştir. Avrupa Parlamentosunun bu kararını kınıyoruz. Bu karar, Avrupalıların Müslüman Türk milletine, özellikle şark politikalarına ilişkin değişmeyen bakış açılarının tezahürüdür. Bizim gerçekleri görüp ona göre tedbirler almamız gerekiyor. Tarihi gerçekleri unutmadan nesillerimizi daha güçlü ve kuvvetli bir şekilde yetiştirmeliyiz." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Avrupa Parlamentosunun aldığı kararı kınadıklarını vurgulayarak, "AB yeni bir dünyanın kurulduğunu görüyor ve kendisine yeni bir yer bulmak istiyor. Avrupa bunu yaparken insan hakları sözleşmelerine, BM kararlarına ve uluslararası hukuka aykırı hareket etmiştir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da AP kararını şiddetle kınadığını belirterek, "Gümrük Birliği'nin askıya alınması başta olmak üzere birçok yaptırım talebini de beraberinde getiren bu kararın kabul edilebilecek bir yanı yoktur. Ayrıca AP, Türkiye ile ilgili ilk kez karar almıyor. Yaşadığımız coğrafyayla ilgili ne zaman olağan dışı bir gelişme olsa benzer müdahalelerde bulunup, karşı cephede saf tutmayı alışkınlık haline getirmiştir. Onlara göre insan hakları sadece kendileri içindir. Onların insan hakları anlayışı içinde Türk'ün hak ve hukukunun korunması yoktur. Türkiye BM'den kaynaklanan meşru haklarını kullanmıştır. TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak bir kararla AP'yi kınamasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de AP'nin Türkiye ile ilgili aldığı kararın kabul edilebilir bir tarafının olmadığını söyledi.

Türkiye'nin sınırında oluşmuş terör örgütlerine karşı meşru müdafaa hakkını kullandığını vurgulayan Özel, "Gümrük Birliği başta olmak üzere çeşitli yaptırımları andıran kararların tamamını reddediyoruz. Bu süreçte kim tarafından tehdit edilirse edilsin Türkiye kimseye pabuç bırakmayacaktır. Tarihimizde bu tür tehditlere pabuç bırakmayan İsmet Paşa ve Bülent Ecevit'ten gelen bir geleneğimiz ve kararlı duruşumuz var. Avrupa'ya bu geleneğimizi hatırlatıyoruz." diye konuştu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan da grup başkanvekillerini tebrik ederek "Allah'ın izniyle Türkiye birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelecektir." dedi.

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