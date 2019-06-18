HABER

TBMM Genel Kurulu'nda askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 20:37 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Askeralma Kanunu'nu teklifinde askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, 'Askeralma Kanunu'nu teklifinde askerlik süresini 6 aya indiren madde kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul'da 'Askeralma Kanunu'nun iki maddesi geçen hafta kabul edilirken, görüşmeler 3'üncü maddeden başladı. Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5'inci maddesi ise partilerin ortak önergesiyle rötuşlanarak kabul edildi.
Kabul edilen madde ile birlikte; 'Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 aydır. Hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir' şeklindeki fıkrasına 'Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz' hükmü eklendi.

PARTNER İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti İntiharını anbean kaydetti! Kocası TikTok'u yasaklayınca zehir içti
'Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım''Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım'
TBMM Başkanı Şentop, Kosovalı heyeti kabul ettiTBMM Başkanı Şentop, Kosovalı heyeti kabul etti

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

Athena Gökhan'dan Melih Gökçek'e sert tepki

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
İmamoğlu: Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım

'Yahu sarılsana bana, ben de sana sarılayım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması: Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok

Erdoğan'dan Mursi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak

Erdoğan da katılıyor! Twitter'dan duyurdu...

Son dakika! İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Binali Yıldırım'dan ilk yorum

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.