TBMM Genel Kurulunda Barış Pınarı Harekatı bilgilendirmesi

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "Egemen devlet ve iktidarının izni ve talebi dışında Suriye topraklarında bulunan güçler buralardan çıkmalıdır." dedi.

Oluç, TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirilme yapmasının ardından HDP Grubu adına söz aldı.

Saruhan Oluç, AK Parti'nin istikrarlı bir şekilde dış politikada yanlışlar yapma istikrarına sahip olduğunu öne sürerek, "Dış politikada son derece sorumsuz davranan bir iktidardır. Diplomasi yerine kabadayılık yapan, rasyonel devlet aklı yerine akılsızlığı koyan, iç iktidar hesaplarıyla dışarıda savaşa giren bir zihniyetle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin eleştirilerde bulunan Oluç, "Bütün dünya AKP iktidarına karşı bir tutum almıştır. Sadece tek tek devletler değil, Türkiye'nin üyesi olduğu bütün uluslararası kurum ve kuruluşlarda bu savaş politikasının karşısında yer almışlardır." dedi.

Oluç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesini dayanak olarak gösteriyorsunuz. Bu madde üye ülkelere saldırı olduğunda meşru savunma hakkını tanır. İşgal girişimi başlatılana kadar Türkiye'ye herhangi bir saldırı oldu mu? Olmadı. O nedenle bu bir meşru savunma durumu değil, bir saldırı savaşıdır. Bu nedenle de durdurulmalıdır. Suriye, Suriye'de yaşayan halklarındır. Öncelikle bu halkların iradesini hiçe sayan her girişim, saldırı haksız ve hukuksuzdur. Egemen devlet ve iktidarının izni ve talebi dışında Suriye topraklarında bulunan güçler buralardan çıkmalıdır."