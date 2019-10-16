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TBMM Genel Kurulunda Barış Pınarı Harekatı bilgilendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 16:25 | Son Güncelleme

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan: - "Her harekatın siyasi sonuçlarının da düşünülmesi gerekir. Bugün söylemiyor olsanız dahi sonunda maalesef kabullenmek durumunda olacağınız başka siyasi gerçekler de olacak"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, "Her harekatın siyasi sonuçlarının da düşünülmesi gerekir. Bugün söylemiyor olsanız dahi sonunda maalesef kabullenmek durumunda olacağınız başka siyasi gerçekler de olacak." dedi.

Erozan, TBMM Genel Kurulunda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Barış Pınarı Harekatıyla ilgili bilgilendirme yapmasının ardından İYİ Parti Grubu adına söz aldı.

Erozan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) güvenli bölgede başarılı olmasından başka bir temennilerinin olmadığını belirtti.

M-4 kara yolunun kuzey kaldırımına gelindiğinde, "Operasyon başarıyla tamamlandı." denilecek olsa bile, M-4 kara yolunun güney kaldırımındaki 65 bin kişilik PYD/YPG ordusunun ne olacağının sorulacağını söyleyen Erozan, "Her harekatın siyasi sonuçlarının da düşünülmesi gerekir. Bugün söylemiyor olsanız dahi sonunda maalesef kabullenmek durumunda olacağınız başka siyasi gerçekler de olacak. Bunun da hesabını, vatandaş size sandıkta soracaktır." ifadesine yer verdi.

"Keşke ismi Özel Suriye Ordusu ya da Suriye Milli Ordusu olarak adlandırılan birlikleri bu operasyonda hiç kullanmasaydınız." diyen Erozan, bu birlikte yer alan askerlerin zafer işareti olarak kullandıkları sembolün, Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u vuran poliste de görüldüğünü söyledi. Erozan, "Biz bunu biliyorsak dünya alem de biliyordur." dedi.

Erozan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, sadece bugün değil, Suriye meselesinin görüşüldüğü her oturumda ya da TBMM Dışişleri Komisyonunun toplantılarında da olması gerektiğini söyledi.

Bazı AB ülkelerinin BM Güvenlik Konseyine sundukları, Türkiye'yi kınamayı hedefleyen karar tasarısının Rusya ve ABD'nin vetoları ile akamete uğratıldığını ifade eden Erozan, "Rusya ve ABD'nin vetosundan memnuniyet duydunuz. Oysa okuyamadınız durumu. 'Suriye'deki ortak çıkarlarımız konusunda istişarelerde bulunuyoruz' diye açıklamalarda bulunan Rusya ve ABD, şöyle bir mesaj vermişti; 'Türkiye'yi size yedirmeyiz, Konuya müdahale olmayın. Türkiye'yi biz halledeceğiz.' demişlerdir." şeklinde konuştu.

DEAŞ'lı teröristler için hapishane yapılacağını duyduklarını aktaran Erozan, hapishanelerin neden yapılacağını da sordu.

İYİ Parti'li Erozan, teröristlerde ateşkesin olmayacağını belirterek, "Ateşkesi niye yarın Türkiye'ye gelecek ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşeceksiniz? Üstelik adamlar niye geldiklerini açıkladılar." ifadesini kullandı.

Erozan, Suriye'de ihtiyaç olan hızlı, kapsamlı, kalıcı bir çözümün temel hususlarına ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasal birliğine saygı gösterilecek. Anayasa komisyonundan çıkacak sonuçlar ve ardından yapılacak demokratik seçimler ve Suriye halkının özgür iradesiyle, iktidara gelecek yönetim ile samimi, yapıcı, iyi komşuluk ilişkileri geliştirilmelidir. Bu ara dönemde Suriye'deki iktidar gücüyle her türlü hamaseti bırakarak, herhangi bir ön şartı ileri sürmeden diplomatik ilişkiler yeniden tesis edilmeli, gündemdeki acil konular için aralıksız bir diyalog kurulması imkanları yaratılmalıdır. Hiçbir ülkenin içişlerine karışılmayarak Suriye'nin özelinde her türlü terörist grupla mücadele konusunda hem Adana Mutabakatı hem de 21 Aralık 2011'de imzalanan Terör ve Terör Örgütlerine karşı ortak iş birliği anlaşmasının ardından koşulsuz bir iş birliği geliştirilmelidir."

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