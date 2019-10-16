TBMM Genel Kurulunda Barış Pınarı Harekatı bilgilendirmesi

"Bugün bir yanlışlar zincirinin akabinde, zor bir tercih yapma mecburiyetinde kaldığımız noktada yumuşak güç unsurları ile çözemediğimiz bir meselede sert güç olarak askerimizle sahadayız. Dış politikamızın hedefi dost çemberler oluşturabilmek ve ihtiyaç duyduğumuz anda bu dost çemberlerle beraber öncelikli tezlerimizi uluslararası kamuoyuna mal edebilmenin imkanını bulabilmektir. Bir taraftan harekatın meşruiyetini artıracak iş birliklerinin kurulması, diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada elde edeceği başarıyı diplomatik sahada da kalıcı hale getirmek adına tüm unsurlarımızla birlikte bir diplomasi hamlesine girişmek zorundayız."

Barış Pınarı Harekatı'na Demokrat Parti olarak destek verdiklerini belirten Uysal, operasyonun kaçınılmaz bir tercih olduğu anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin duacısı olduklarını ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bugünün devletin, milletin, askerin yanında olma, birlik günü olduğunu belirterek "Kimse Türkiye'nin şerefli ordusuna işgalci diyemez." dedi.

Bu arada BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de daha önceden söz talebinde bulunduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, grup başkanı ve başkanvekilleriyle yaptığı görüşmelerde, grubu bulunmayan diğer parti mensuplarına 59. maddeye göre söz vermenin İçtüzük uyarınca doğru olmayacağı görüşünün iletildiğini belirtti. Sancar, bu maddeye göre değil, yerlerinden 60. maddeye göre söz vermesi gerektiğini ifade etti.

Bunun üzerine Destici, "Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz." diye tepki gösterdi. HDP'liler de Destici'ye karşı çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Sancar, birleşime ara verdi.

Aranın ardından söz alan Destici, sözlerinin çok açık ve net olduğunu belirterek Suriye'nin kuzeydoğusunda teröristlere, terör örgütüne karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine "işgalci" diyen herkese "hain" dediğini ve demeye devam edeceğini söyledi.

Destici, sözlerinin, bir şahsa, Meclis'in manevi şahsiyetine, Meclis Başkanlık Divanına yönelik olmadığını ifade etti.

TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Meclis Başkanlık Divanına, başkanvekillerine yönelik sarf edildiğine kanaat oluşması halinde İçtüzük hükümlerinin açık olduğunu, bunu uygulaması gerektiğini söyledi. Sancar, fiili saldırı, doğrudan kavga olmadıkça disiplin hükümlerini uygulama anlayışında olmadığını kaydetti.