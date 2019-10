TBMM Genel Kurulunda Barış Pınarı Harekatı bilgilendirmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin bizi kınadı diye haksızlık yapmayalım. İlk defa Filistin Dışişlerinin bir bakanı, bu karara katılmamak için Arap Ligi toplantısına katılmadı." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda yerinden söz alarak, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin siyasi partiler adına yapılan konuşmalardaki eleştirilere cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın siyasi partileri bilgilendirdiğini anımsatan Çavuşoğlu, "Yüce Meclis ne zaman isterse, emrederse gelip bilgilendirme yaparız. Meclisimizden bir talep gelince Bükü'den döner dönmez Meclisimizi bilgilendirdik. Milletvekilliği yapmış bir insan olarak benim de Meclisi bilgilendirme konusunda bir hassasiyetim var." diye konuştu.

Türk diplomasisinin dünyada çok iyi bilindiğini, diplomasiyi her zaman sonuna kadar işletmeye çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Diplomasi tek taraflı değildir. Karşılıklı olması gerekir. Karşı tarafta da bu anlayışın olması gerekir. Uzlaşı kültürü bizde var. Diplomaside uzlaşı kültürünün mutlaka olması gerekiyor. Her zaman sizin istediğiniz olmaz, her zaman karşı tarafın istediği de olmaz. Bu süreçte de biz diplomasiyi işlettik." şeklinde konuştu.