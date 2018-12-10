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TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.12.2018 15:46 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe görüşmeleri başladı.

Besti KARALAR- Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe görüşmeleri başladı. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım Başkanlığı'nda, 2019 Mali Yılı Bütçesi'ni görüşmek üzere toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçe görüşmelerinin farklılıkları TBMM Genel Kurul Salonu'na da yansıdı. Davetlilerin katılmadığı bütçe görüşmeleri geçen yıllara oranla daha sakin başladı. Meclis tarihinde ilk kez Genel Kurul Salonu'nda bakanlar kurulu yer almadı. Yine ilk kez Hükümet adına Başbakan bulunmadı. Genel Kurul'da yer alan komisyon sıralarında sandalye sayısı 15'e düşürülünce Maliye Bakanlığı bürokratlarının tamamı oturamadı. Yer sınırlı olunca bazı bürokratlar Genel Kurul Salonu'nun dışındaki kuliste oturmayı tercih ettiler. Komisyon sıralarında; Hükümet adına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yer aldı. Önceki yıllarda bütçe görüşmelerine davet edilen üst düzey bürokratlar bu yıl bütçe görüşmelerini izlemek üzere katılmadı.
MECLİS BAŞKANI KONUŞMADI
Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Genel Kurul'da, bütçe görüşmelerinin ‘açılış konuşması’ geleneğini gerçekleştirmedi. Yıldırım, konuşma yerine gündeme geçmeyi tercih etti.
İLK GELEN GENEL BAŞKAN BAHÇELİ OLDU
Genel Kurul'a ilk gelen lider ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.
Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 2019 Mali Yılı Bütçe sunumunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli Meclis'teki makam odalarında izlemeyi tercih etti.

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