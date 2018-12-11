TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Görüşmeleri (7)

\u0130LK G\u00dcN SONA ERD\u0130\nTBMM 2019 Mali Y\u0131l\u0131 B\u00fct\u00e7e ve Kesip Hesaplar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmeleri, 11 Aral\u0131k Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc saat 11.00\u2019de toplanmak \u00fczere; birle\u015fim saat 00.32\u2019de sona erdi.5 dakikada k\u00f6t\u00fc nefes kokusunu yok ediyor!Erdo\u011fan-Bah\u00e7eli g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin tarihi beli olduErdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki T\u00fcrkiye Varl\u0131k Fonu Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131
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