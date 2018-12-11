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TBMM Genel Kurulu’nda Bütçe Görüşmeleri (7)

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 01:54 | Son Güncelleme

İLK GÜN SONA ERDİ TBMM 2019 Mali Yılı Bütçe ve Kesip Hesapları görüşmeleri, 11 Aralık Salı günü saat 11.00’de toplanmak üzere; birleşim saat 00.32’de sona erdi.

İLK GÜN SONA ERDİ
TBMM 2019 Mali Yılı Bütçe ve Kesip Hesapları görüşmeleri, 11 Aralık Salı günü saat 11.00’de toplanmak üzere; birleşim saat 00.32’de sona erdi.

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