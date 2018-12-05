TBMM Genel Kurulunda bütçe maratonu haftaya başlıyor

11 Aralık Salı Birinci Tur: Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Hakimler ve Savcılar Kurulu, MİT Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı.

Buna göre, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler 10 Aralık Pazartesi günü yapılacak. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Görüşmeler 21 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın Genel Kuruldaki görüşme takvimi belli oldu.

İSMAİL ÇİMEN - TBMM Genel Kurulu, 10 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil aralıksız 12 gün sürecek 2019 yılı bütçe mesaisine başlayacak.

12 Aralık Çarşamba İkinci Tur: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Helal Akreditasyon Kurumu.

13 Aralık Perşembe Üçüncü Tur: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

14 Aralık Cuma Dördüncü Tur: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu.