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TBMM Genel Kurulunda, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 18:58 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda, down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının çözümü için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu


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Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu Meclis Araştırma Komisyonu otizm

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