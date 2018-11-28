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TBMM Genel Kurulunda İYİ Parti, HDP ve AK Parti arasında tartışma

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 21:41 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: - "HDP ile tartışırken, Lütfü Türkkan'ın 'sahte tartışmada' olduğumuzla bizi itham etmesini, HDP'yi kurtarma görevi olarak görüyorum" - "Bu millet 17 yıldan beri bir sağdan bir soldan vurdu, 31 Mart akşamı bir daha görüşeceğiz" - İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: - "Akil insanları Oslo'ya kim çağırdı, uçak biletlerini kim ödüyor, bunları kim yedirip, içiriyor? Eğer bu soruların yanıtlarını verirseniz aranızdaki yalancı kavganın gerçek olmadığı ortaya çıkar"

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti, HDP ve AK Parti arasında tartışma yaşandı.

Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin 14. maddesinde verilen önerge üzerinde söz alan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in tutuklu olması ve bazı gözaltılarla ilgili eleştirilerde bulundu. Kaçmaz, terör örgütü elebaşı ile ilgili "sayın" ifadesini kullandı.

Bu sözlere yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, milletvekillerinin tutukluluğuna mahkemelerin karar verdiğini anımsatarak, mahkemelerin kararına saygı duymanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

"Siz, PKK'ya yapılan operasyon ile ilgili 'AK Parti seçime hazırlanıyor.' derseniz, ben de 'Dönüp aynaya bakın.' derim. Bu dilin, bu Meclisin dili olmaması lazım." diyen Turan, "Bölgede şimdiye kadar AK Parti'nin neler yaptığını, hak ve özgürlüklerin iadesi noktasında, altyapı hizmetlerinde ne kadar büyük işler yaptığını tüm kamuoyu takdir etmektedir." ifadelerini kullandı.

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Leyla Güven'in tutuklu olmasının gerekçesinin Meclis kürsüsünde ifade ettiği sözler olduğunu belirterek, "Bizim dokunulmazlığın kaldırılmasından bir rahatsızlığımız yok ama Meclis kürsüsünün korunması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Turan, yeniden söz aldığında HDP Grubundan laf atılması üzerine, "Ben dinledim, siz de dinleyeceksiniz. Burası Kandil değil, dinleyeceksiniz arkadaş. Sen konuşacaksın, ben susacağım; öyle şey olur mu?" karşılığını verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Selahattin Demirtaş ile ilgili kararında "Demirtaş masumdur, beraat etsin" demediğine işaret eden Turan, tam aksine, "Kuvvetli şüphe var, Kobani davetleri var, ölüm var ancak tutuklama süresi gözden geçirilsin, hızlı karar verilsin." dediğini kaydetti.

- "Artistlik yapmayın, oturunuz yerinize"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, dünyanın hiçbir meclisinde bir terörist için "sayın" ifadesinin kullanılmayacağını söyledi.

Bu ifadeyi ısrarla kullananlara karşı her defasında tepkilerini iletmeye devam edeceklerini vurgulayan Türkkan, "Ben sayın Bülent Turan söz alınca bu konuya değineceğini zannettim ama bu konu onları çok rahatsız etmişe benzemiyor." dedi.

Türkkan, "Akil insanlar geçen hafta Oslo'ya gittiler. Oslo'ya onları kim çağırdı? Uçak biletlerini kim ödüyor, bunları kim yedirip kim içiriyor? Eğer bu soruların yanıtlarını verirseniz bu aranızdaki yalancı kavganın gerçek olmadığı ortaya çıkar." diye konuştu.

Bu sırada, Türkkan ve İYİ Parti'li bazı milletvekilleri ile HDP'li milletvekilleri arasında karşılıklı laf atmalar yaşandı.

Türkkan'ın, HDP Grubuna doğru "Artistlik yapmayın, oturunuz yerinize. Sayın mayın yok burada. Teröriste 'sayın' diyemezsiniz. Aklınızı başınıza devşirin. Hadi yürü." diye bağırdığı duyuldu.

Yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Burada HDP'yle tartışırken, hiç gereği yokken, Lütfü Bey'in söz alıp da bizi sahte tartışmada olduğumuzla itham etmesini HDP'yi kurtarma görevi olarak görüyorum. CHP, İYİ Parti, HDP, herkes biliyor ki ittifak için görüşmeler yapılacak, selam gönderecekler birbirlerine, buraya gelip bunları söyleyecek. Bu doğru değil. 'Sayın' diyemezsiniz, onu yapamazsınız.' diyen bizim partimiz. Bunu söylemek de ayıp bir şey." diye konuştu.

Bu sırada da Turan ile bazı İYİ Parti'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Türkkan'ın, "Bu ittifak işlerini bırakın. İttifakı kimin yaptığını 31 Mart'ta göreceğiz." sözlerine Turan, "Bu millet 17 yıldan beri bir sağdan bir soldan vurdu, 31 Mart akşamı bir daha görüşeceğiz." karşılığını verdi.

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