TBMM Genel Kurulu’nda Kapadokya teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, Kapadokya Alan Başkanlığı’nın kurulmasına ilişkin yasa teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Görüşmeleri tamamlanan, Kapadokya teklifinin tümü üzerindeki oylamaları yapıldı. Teklif, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. Teklif ile Nevşehir'in dünyaca ünlü turistik bölgesi Kapadokya'da doğal yapının korunması ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla 'Kapadokya Alan Başkanlığı' kurulmasını öngörülüyor. Kabul edilen 11 maddelik yasa teklifi ile yetki karmaşasının önüne geçmek için ilgili bakanlıkların yetkileri Kapadokya Alan Başkanlığı'nda toplanacak. Bu çerçevede şu anda bölgenin yönetilmesinde yetkili olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bakanlık ve kamu kurumlarının yetki alanları tek elde toplanacak.

Yasa ile Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda, alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp, planlamak, kültürel ve doğal varlıklar bakımından farklı kurumlara ait planlama yetkilerini tek bir kurumda toplayarak, bugüne kadar bu konuda yaşanan yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, alanın ihtiyaçlarına kısa sürede etkin çözümler üretebilmek, gerektiğinde yerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlayacak.