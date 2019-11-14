TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP ile MHP milletvekilleri arasında "kayyum" tartışması yaşandı.

"SİZİN SORUNUNUZ 'BİZDEN BAŞKA KİMSE YÖNETEMEZ' POLİTİKASI"

Genel Kurul'da, yeni vergi düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin maddeleri üzerinde söz alan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, "Size göre Kürtler ve kadınlar yönetemez. Ne Kürtleri ne de kadınları yok edebilirsiniz. Sizin sorununuz, 'Bizden başka kimse yönetemez' politikasıdır. Gurur duyulması gereken eş başkanlık sistemi mevcut iktidar tarafından illegalize edilmek isteniyor." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE TÜRK-KÜRT ÇATIŞMASI VARMIŞ GİBİ KONUŞMALARIN YAPILMASI DİKKAT ÇEKİCİ"

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye'de Türk-Kürt çatışması varmış gibi konuşmaların yapılması dikkat çekicidir. Bu, sistematik bir propaganda çalışmasıdır." dedi.

Bülbül, kayyum atanan HDP'li belediyelere ilişkin, "Belediyelerde partililerinizin başına gelenleri herkes çok iyi biliyor. Sizler PKK'lıların anıt mezarlarını, adeta şehitliklerini yapmaya çalıştınız. Birçok masum insanın canına kıyanları kutsadınız, başınızın tepesine koydunuz. Şu an o muamelelerinizin bedelini ödüyorsunuz. PKK'lıların karşısında hazır ola geçenlerin haksızlığa uğruyormuş gibi konuşmasını kesinlikle kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.