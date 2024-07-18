TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

Mecliste kabul edilen tezkereden: Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona son vermeye ve KKTC'yi hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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