TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

Mecliste kabul edilen tezkereden: Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona son vermeye ve KKTC'yi hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır