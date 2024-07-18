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  4. TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

18.07.2024 18:10
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Mecliste kabul edilen tezkerede, "Kıbrıs Türk Devleti’nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez" denildi.

TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi

Mecliste kabul edilen tezkereden: Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona son vermeye ve KKTC'yi hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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