TBMM Genel Kurulunda Suriye ve Irak tezkeresinin görüşülmesi

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri, TBMM Genel Kurulunda gerçekleştirildi.

Tezkere üzerine söz alan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti olarak bu yıl da bu izin yetkisini vermekte hiçbir tereddüt göstermeyeceklerini belirtti.

Bu kararlarında belirleyici unsurun, Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluşuna yönelik tehditlerin ciddi boyutlara ulaşmasından kaynaklandığını dile getiren Çıray, "En hayati yüksek çıkarlarımız tehlikededir. Tehdit ve tehlike bu kadar açık ve somutken biz tezkereye 'hayır' demeyi aklımızdan bile geçirmeyiz." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşamki Türkiye'ye yönelik Twitter mesajlarını eleştiren Çıray, "Trump, dün akşamki tweet'i ile Türk milletini tehdit etmek ve küçük düşürmekle kalmamıştır, Cumhurbaşkanı'nda somutlaşan iktidarı da feci ve aldatıcı bir tuzağın içine çekmiştir." ifadesini kullandı.

Türk milletini, bu yüce çatısı altında yer alan bütün milletvekillerini, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu hakarete gereken cevabı gerekli ağırlıkta vermeye davet ettiğini söyleyen Çıray, ilk iş olarak Trump'ın, Beyaz Saray davetinin geri çevrilmesi gerektiğini kaydetti.