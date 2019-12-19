HABER

TBMM Genel Kurulunda tartışma

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 21:37 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ’işgalci’ tartışması yaşandı.TBMM Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ’işgalci’ tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi 4. maddesi görüşmeleri sırasında AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye’nin güney sınırında terör devletinin Mehmetçiğin gayretiyle önlendiğini belirterek, PKK/PYD’nin eylem yapamaz hale geldiğini söyledi. Tin, “Devletimizin bu amansız mücadele verirken, milletin Meclisinde terör örgütlerini savunmaya, askerimizi ve devletimize karşı hain sözler sarf etmeye devam edenler var. Artık herkes safını net şekilde ortaya koymuştur. HDP terör yanlısı söylemlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Kahraman Mehmetçiğimize dil uzatmak söz konusu olduğunda HDP en ön safta yer almaktan geri durmamış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ‘işgalci’ diyecek kadar alçalmıştır” ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Tin’in konuşmasına ceza talep ettiklerini ifade ederek, “Hiçbir vekil sadece bizim partimiz için değil, bütün partiler için söylüyorum, siyaseten alçalma lafını kullanamaz. Aynen iade ediyoruz. Kim oluyorsunuz da bunu söylüyorsunuz. Kimsiniz siz?” şeklinde konuştu.

Bunun üzerine AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AK Parti ile HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerlerine yürüdü. Diğer parti milletvekillerinin araya girmesiyle ortam yatıştı.

20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz 20 lirayla dükkan soydu! İnanılmaz
Soyer’den Urla’da demokrasi ve dayanışma mesajıSoyer’den Urla’da demokrasi ve dayanışma mesajı
2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Doğu Perinçek'ten yeni partilerle ilgili çok konuşulacak iddia

Diğer Haberler
Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu!

AK Partili Osman Boyraz'dan Asım Safitürk açıklaması

Meclis'teki bu görüntü çok konuşulmuştu! Açıklama geldi

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

Davutoğlu Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması!

TBMM'de komisyonda kabul edildi! Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Davutoğlu'ndan çarpıcı referandum sözleri: Bunu anlatacak televizyon bulamadım

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.