TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Levent Gök Başkanlığı'nda toplandı. HDP grubunun verdiği 'DEAŞ tarafından alıkonulan kadınların araştırılması' amacıyla Meclis araştırma komisyonunun kurulması önergesinin görüşmeleri sırasında AK Parti ve HDP'li milletvekilleri arasında 'terör' tartışması yaşandı. Grubu adına söz alan HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, "IŞİD çetelerinin Türkiye'de nerelerde yuvalandıklarını, bu IŞİD çetelerinin nerelerde pazarlar kurduklarını, WhatsApp grupları üzerinden kadınları nasıl satılığa çıkardığını bu komisyonda araştıralım. Bir ilişkiniz yoksa bundan kaçacağınız bir durum da yok" şeklindeki sözleri AK Parti grubunun tepkisine neden oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bağdadi cehennemi boyladı. Diğer terör örgütlerinin başındakiler de yakında cehennemi boylayacak, haberiniz olsun. PKK'nın başındakileri söylüyorum, onun uzantıları da gerekli cevabı devletimizden alacak. Şimdi, PKK'nın HDP'yle olan iş birliğini dün ifade ettim. Gıkları çıkmaz. PKK bir terör örgütü müdür, terör örgütüdür. Size talimat verirler mi, verirler. Siz gıkınızı çıkarabilir misiniz, çıkaramazsınız" dedi.

"HDP, DAĞA ADAM DEVŞİRME PARTİSİ OLARAK ÇALIŞIYOR" Muş, HDP sıralarına dönerek şöyle devam etti: "Peki, Güneydoğu'da, farklı yerlerde gencecik, körpe Kürt genç kızlarını dağa kaçırıp onları oradaki teröristlere peşkeş çekerler mi, çekerler. Seslerini çıkartabilirler mi, çıkartamazlar. Peki, HDP, bu işin içerisinde mi, evet. Mesela, yakalanan, teslim olan teröristlerden biri, gençlerin HDP teşkilatları aracılığıyla dağa götürüldüğünü anlatıyor. HDP, dağa adam devşirme partisi olarak çalışıyor. Şimdi, IŞİD'e en büyük darbeyi vuran kim, Türkiye Cumhuriyeti devleti." "KÜRT KIZLARINI DAĞA GÖTÜREN AHLAKSIZLARA KARŞI SESİNİZİ ÇIKARACAKSINIZ" HDP'li Başaran'ın, Mehmet Muş'a "Biz görmedik, kendiniz kucağınızda büyüttünüz" diye cevap vermesi üzerine Genel Kurul'daki tansiyon yükseldi. IŞİD militanlarını Türkiye'nin hapse attığını belirten AK Parti'li Mehmet Muş, "Siz sempatizanı ve sözcüsü olduğunuz PKK terör örgütünün güdümünden çıkacaksınız, terör örgütünü kınayacaksınız, o gencecik Kürt kızlarını dağa götüren ahlaksızlara karşı sesinizi çıkaracaksınız. Ondan sonra çıkıp da buradan bir ifadede bulunacaksınız" ifadelerini kullandı.