TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nin Vikipedi'ye erişim engelinin bir hak ihlali olduğuna ilişkin gerekçeli kararı üzerinden tartışma yaşandı. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının Resmi Gazete'te yayınlandığını aktaran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ancak halen daha erişim engeli sürüyor ve erişim engelini yapan kurum 'Bize tebligat ulaşmadı' diyor. BTK, 'Tebligat, karar bize ulaştıktan sonra uygulayacağız' diyor. Resmî Gazete'de yayınlanma, tüm kurum, kuruluş, özel, tüzel kişilikler için ilanen tebligattır. Bu vakitten sonra arıza çıkarmak, bu hukuksuzluğun ve hak ihlalinin bilerek, kasten ve talimatla yapıldığının, Anayasa Mahkemesi'nin dışında başka bir merciden talimat beklendiğinin itirafı niteliğindedir. Bu ayıbın daha fazla sürdürülmemesini ve erişim engelinin bir an önce kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da eleştirilere karşılık, "Türkiye'de hukuk, kısmi eleştirilere rağmen, kendi mecrasında, usulünde devam ediyor. Az önce arkadaşların ifade etmiş olduğu Anayasa Mahkemesi'nin kararı, dedikleri gibi, Resmî Gazete'de yayımlanmış, ancak yine usul gereği bu kararın yerel mahkemede yani Sulh Ceza Mahkemesinde görüşülmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin kararını bozma veya uyma kararını vermesi ve ondan sonra da gerekli adımın atılması süreci söz konusudur. Yani süreç kendi içerisinde ilerlemektedir, bu ilerlemeyi beraber takip edeceğiz, biz de yakinen takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.