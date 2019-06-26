TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu

TBMM İnsan Hakları Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu, "Türkiye'deki geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin işlediği suçlara ilişkin iddialar tamamen bir efsaneden ibaret ve gerçekleri yansıtmıyor." dedi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan, Göç ve Uyum Alt Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Ata Uslu başkanlığında toplandı. Uslu, toplantıda yaptığı konuşmada, Suriyeliler ve göç konusunun toplumda tartışılmaya devam ettiğini belirterek, kamuoyuna yansıyan birçok iddianın gerçekleri yansıtmadığını söyledi. Suriyelilere maaş verilmediğini, hayatlarını idame ettirmeleri için yardım edildiğini anlatan Uslu, "Suç oranına karıştıklarına ilişkin iddialar söylendiği gibi yüksek değil. Sığınmacıların ve Suriyelilerin suç işlediği iddiası tamamen bir efsaneden ibaret ve gerçekleri yansıtmıyor. Gaziantep'te brifing aldık. İşlenen tüm suçların yüzde 3'ünün Suriyeliler tarafından işlendiğini gördük." diye konuştu. Türkiye'de geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyelinin yaşadığına işaret eden Uslu, bunlara insani ve adalet duygusu temelinde yaklaştıklarını vurguladı.

Göçün isteğe bağlı bir durum olmadığını, zorunlu gerekçelerle yapıldığını dile getiren Uslu, iyi yönetilmesi durumunda göçten iyi sonuçlar elde edilebileceğini kaydetti. Savaştan kaçan sığınmacıların büyük bir travma yaşadığına dikkati çeken Uslu, "Türkiye'de 1 milyonun üzerinde Suriyeli çocuk var. Kayıp bir nesil ortaya çıkmaması için çok ciddi çalışmalar yapılması lazım. Bu rakam çok ciddi ve bu çocukları mutlaka kazanmak gerekir." diye konuştu. CHP'li belediyelerin, Suriyelilerin plaja girmesini yasaklamaya varan kararlar aldığını anımsatan Uslu, "Geçmişte de ABD'de siyahilerin otobüslere binmesini yasakladılar. Her iki karar arasında fark yok. Bu faşizmdir, ırkçılıktır. Belediyelerin böyle bir karar alma yetkileri de yok. Bu konuların üzerine gidilmesi gerekir. Kullanılan dil ırkçı bir dil. Ne bize ne tarihimize ne de medeniyetimize yakışıyor." değerlendirmesinde bulundu. Bolu Belediyesine yardım ettikleri Suriyeli sayısını sorduklarını ancak bilgi alamadıklarını aktaran Uslu, son 17 yılda 10 bin lira yardım edildiğini tahmin ettiklerini kaydetti.

- Koruyucu aile kapsamında 201 yabancı uyruklu çocuğa bıkılıyor Uslu'nun konuşmasından sora Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratları komisyon üyelerine bilgi verdi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Hakan Keçe, Suriyeli çocuklar için koruyucu aile yöntemini desteklediklerini ifade ederek "81 ilde, 134 mobil ekiple 6 bin 333 çocuğa doğrudan hizmet sunduk. Türkiye genelinde bin 192 çocuk evi kurduk. Çocuk evlerinde 5 bin 495 personel görev yapıyor. 62 ilde 111 Çocuk Evleri Sitesi kurduk. Bu sitelerde 6 bin 772 personel görev yapıyor. 35 ilde 64 Çocuk Destek Merkezi kurduk. Çocuk Destek merkezlerinde 2 bin 465 personel görev yapmaktadır. Aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu 469 yabancı uyruklu çocuk bu kurumlarımızdan hizmet alıyor." dedi. Keçe, çocuk hizmetleri alanında çalışan tüm personel ile koruyucu aile, kreş ve sosyal ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan 67 ildeki 28 bin 656 kişiye mahremiyet eğitimi verdiklerini belirtti. Keçe, koruyucu aile kapsamında 201 yabancı uyruklu çocuğa bakıldığını, çocuklardan 97'sinin Suriyeli olduğunu ifade etti.