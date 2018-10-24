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TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu toplandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 16:03 | Son Güncelleme

Komisyon Başkanı Selami Altınok: - "Komisyonumuzun görev alanına giren konularla ilişkili olan kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmasına karar verilmiştir"

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, komisyonun görev alanına giren konularla ilişkili olan kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Altınok, yazılı açıklamasında, komisyonun 27. Yasama Dönemi'nin ikinci toplantısını bugün gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantıda komisyonun toplantı ve çalışmalarıyla ilgili usul, esas ve işlemlere yönelik genel değerlendirmelerde bulunulduğunu, çalışma takvimi ve programı ile komisyonun çalışma usulüne ilişkin gerekli kararların alındığını anlatan Altınok, bu kapsamda öncelikle komisyonun görev alanına giren konularla ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş, görev ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmasına karar verildiğini kaydetti.

Altınok, açıklamasında, "Toplantıda, 2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun ek 2'nci maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça komisyonumuza havale edilen Devlet İstihbarat Hizmetleri İle Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2017 yılı Raporu'nun komisyonda gerçekleştirilecek görüşmelerinin usulüne yönelik değerlendirmeler alınmıştır. Komisyonumuz bu toplantıda belirlenen program çerçevesinde çalışmalarına devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı

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