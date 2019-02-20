TBMM 'hayvan haklarını' araştıracak

TBMM'de hayvan haklarının araştırılması amacıyla, Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, hayvan haklarının araştırılması ile ilgili; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ayrı ayrı verdiği önergeler birleştirilerek görüşüldü. Genel Kurul’da görüşülerek kabul edilen önergeyle; Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak.

Haber: ANKARA/DHA

