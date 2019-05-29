Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Paşa Enver Baysa, "Hallerdeki sebze ve meyvelerin toplanarak bir işlemden geçirilip posaları hayvanlar için mamaya dönüştürülebilir. Buna ilaveten mezbahalardaki atıklar da mama olarak değerlendirilebilir." dedi. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı. Komisyonun bugünkü toplantısında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen belediye temsilcileri dinlendi. Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Abdulmelik Ötegen, il ve ilçe belediyelerle diyalog içinde olduklarını, ülke genelinde belediye başkanlarının hayvan hakları konusunda hassasiyetlerinin arttığını kaydetti. Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdürü Zeliha Mercimek, belediyelerin sorumluluk ve görevlerine ilişkin yasal düzenlemeleri anlattı. Mercimek, mevcut hayvan haklarını düzenleyen yasanın belediyelere ciddi sorumluluklar yüklediğini ve yasanın sadece sokak hayvanlarına değil, vahşi doğa ve sahipli hayvanları da kapsadığını ifade etti.

Mercimek ayrıca, kurban satış merkezleri ve kesim merkezlerine işaret ederek, hayvanların incitilmeden kesim yapılması gerektiğini belirtti. - "Hallerdeki sebze ve meyve atıkları mama olarak değerlendirilsin" Veteriner hekim Eser İnsal, Ankara'da sadece 2010 yılında hayvan sayımının yapıldığını yurt dışında ise bu sayımların iki veya üç yılda bir gerçekleştirildiğine değindi. Birçok belediyede veteriner hekimin istihdam edilmediğini belirten İnsal, şu önerilerde bulundu: "Kentsel alanların ıslah edilmesi gerekir. Islah çalışmalarında merkezi bütçeden daha fazla kaynak aktarılmasını bekliyoruz. Sahipli hayvanların kayıt altına alınması, evcil hayvan satışının sınırlandırılması, ilgili kurumlarda yeterli düzeyde personelin istihdam edilmesi ve cezaların caydırıcı olması gerekir." Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Paşa Enver Baysa da barınaklardaki hayvanların beslenmeleri için "Hallerdeki sebze ve meyvelerin toplanarak bir işlemden geçirilip posaları mamaya dönüştürülebilir. Buna ilaveten mezbahalardaki atıklar da mama olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.

Sokak hayvanlarına ilişkin yapılan kısırlaştırma sayısının yetersiz kaldığını, bu nedenle de sokak hayvan sayısının her geçen gün arttığını, tek merkezden yürütülmek üzere topyekün kısırlaştırma çalışmalarına hız verilmesi gerektiğini vurgulayan Baysa, son dört yıl içinde kısırlaştırılmış hayvan sayısına değindi. Baysa, "Ankara'da dört yıl içinde 38 bin 959 köpek ile 11 bin 545 kedi kısırlaştırıldı. Buna karşın 52 bin 705 köpek ile 30 bin 300 kedi kısırlaştırılamadı. Ankara'da toplam 91 bin 664 köpek, 41 bin 845 kedi olmak üzere, 133 bin 509 sokak hayvanı bulunuyor." dedi. Sokak hayvanlarının yakalanması sırasında narkoz etkisi yapan ilaçları kullandıklarını ancak bu ilaçların yetersiz olduğunu belirten Baysa, belediyelere destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Bütün sorumluluğun belediyelere yüklenmesinin yanlış olduğuna da işaret eden Baysa, hayvan mezarlıklarının kurulması için yasal mevzuatın oluşturulması önerisinde bulundu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hizmetleri Şube Müdürü veteriner hekim Nurhan İşler, barınaklarda hayvanların toplanmasının maliyetini yüzde 40 oranında artırdığını bu maliyetlerinin aşağıya doğru çekilmesi için bütün kamu kuruluşlardaki atık yemeklerin toplanarak barınaklara gönderilmesi gerektiğini bildirdi.