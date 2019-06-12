TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

Evcil hayvan satışına ilişkin dünyadaki uygulamaların yer aldığı tarafsız araştırma kurumlarınca yapılan detaylı bir araştırmayı paylaşan Kınsun, "Amerika, Japonya, Brezilya, İngiltere, Fransa, İtalya gibi gelişmiş ülkelerin çoğunda bizim sektörümüz özellikle mağazalar tarafından yürütülmeye devam ediliyor. Çünkü bu sayede kontrol mekanizması çok daha iyi işleyebiliyor. Burada en önemli olan konu, kimin evcil hayvan sahiplendiği, hangi mantıkla sahiplenebildiği ve bunun takip edilebilir olması." diye konuştu.

Kınsun, Hayvanları Koruma Kanunu'nun değiştirilmesinin yıllardır gündemde olduğunu, kendilerinin de konuya ilişkin çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Komisyona bilgi veren Evcil Hayvancılık İş Adamları Derneği Başkanı Selim Kınsun, İstanbul merkezli bir dernek olduklarını, Bursa, İzmit, Sakarya, İzmir ve Ankara'da üyeleri bulunduğunu söyledi.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

Japonya, Amerika, Fransa, İngiltere gibi ülkelerdeki evcil hayvan mağazalarının standartlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye'deki standartların iyi düzeyde olduğunu dile getiren Kınsun, şöyle devam etti:

"Mesela mağazalarımdan biri İstanbul'un çok popüler noktasında, ciddi yabancı ziyaretçi de alan bir nokta ve orada insanlarla çok görüşüyoruz. Örneğin Avustralya'dan gelen ziyaretçilerimiz olduğunda 'Sizdeki şartlar bizim ülkenin çok ötesinde' ifadesini duyuyoruz. Kanada'dan keza öyle, Amerika'dan gelen turistlerden dahi 'Sizin buradaki şartlar bizim ülkemizdeki şartlardan çok önde, hiç bunu beklemiyorduk.' ifadelerini çok duydum."

Evcil hayvan sektöründe de yanlış yapanların olduğunu anlatan Kınsun, özellikle İstanbul'da 2004'ten itibaren ciddi denetimler yapıldığını, en kötü yerlerin bile kendini geliştirmek zorunda kaldığını kaydetti.

Kınsun, toplumda bilincin de arttığını, artık hayvanlara ilişkin kötü koşullara daha fazla şikayet geldiğini ifade etti.

Evcil hayvan mağazaları yani pet shopların kapatılmasına ilişkin çağrılara yanıt veren Kınsun, şöyle devam etti: