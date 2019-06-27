TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Seher Topluoğlu, son 10 yılda yapılan değerlendirmelere göre, ortaya çıkan hastalıkların yüzde 75'inin hayvandan insana bulaşan hastalıkların oluşturduğunu, bunun en temel sebebinin, doğadaki ekolojik değişiklik olduğunu bildirdi.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan araştırma komisyonu, Başkanvekili ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığında toplandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Seher Topluoğlu, komisyona yaptığı bilgilendirmede, insanlarda toplum kaynaklı ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların yarısından fazlasını zoonotik (hayvandan insana bulaşan hastalık) hastalıkların oluşturduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu hastalığı omurgalı hayvanlardan insanlara, insanlardan da hayvanlara geçebilen enfeksiyonlar olarak iki taraflı geçiş olarak tarif ettiğini belirten Topluoğlu, zoonozların son dönemde önem kazanan hastalıklar olduğunu kaydetti.