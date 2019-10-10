TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Milli parklar, Türkiye kamuoyunda belki yeterince tanınmıyor ama yaptığı görevler itibarıyla hakikaten Türkiye'nin geleceğine yönelik ciddi çalışmalar yapıyor." dedi.

Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı.

Yel, kamuoyunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün lağvedileceğine ve daire başkanlığına dönüştürüleceğine yönelik bir söylentinin olduğunu belirterek, buna ilişkin bilgi almak istediklerini belirtti.

Mustafa Yel, komisyon olarak genel müdürlüğün çok önemli bir birim olduğunu ve bunun daire başkanlığına düşürülmesi değil, daha da güçlendirilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Komisyona sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, "Milli parklar, Türkiye kamuoyunda belki yeterince tanınmıyor ama yaptığı görevler itibarıyla hakikaten Türkiye'nin geleceğine yönelik ciddi çalışmalar yapıyor." diye konuştu.