HABER

TBMM Heyeti velilerle istişare toplantısı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 17:12 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki komisyon üyeleri, otizmi öğrencilerin velilerinin yuhalandığı ve okulda istenmedikleri iddiasıyla ilgili Aksaray’da Mehmetçik İlkokulu ziyaretlerinin ardından veliler, il Valisi Ali Mantı ve daire müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi.Valilik Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantı sonrası bir açıklama yapan TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, görüşmelerin son derece olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki komisyon üyeleri, otizmi öğrencilerin velilerinin yuhalandığı ve okulda istenmedikleri iddiasıyla ilgili Aksaray’da Mehmetçik İlkokulu ziyaretlerinin ardından veliler, il Valisi Ali Mantı ve daire müdürleriyle istişare toplantısı düzenledi.
Valilik Ek Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantı sonrası bir açıklama yapan TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, görüşmelerin son derece olumlu ve verimli geçtiğini söyledi. Çelik, ailelerle görüşmeler yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüleceğine değindi.
Komisyon Başkanı Kemal Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: "Ailelerimizi ayrı ayrı dinledik ve gördük ki, bazı yanlış anlaşmalar, arada bazı kişilerin de yanlışları olabiliyor. Bunlar mümkün. Ama şu anda ailelerimiz şöyle bir havadalar. Artık geleceklerinden endişe etmeye gerek yok. Bu işin sahipleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde de var, devlet düzeyinde de var. Bizde hem daha önceki deneyimlerimiz, hem de bugün buradan aldığımız deneyimler sonucu bazı önerilerimizi raporumuzda dile getireceğiz. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımız yeni bir düzenlemelerde yapıyor. Bazı kararlarda aldı. Örneğin gölge öğretmen olayına yavaş yavaş geçiliyor. Bunun dışında bu öğrencilerimizin kaynaştırma eğitiminde daha fazla, daha iyi eğitim görebilmeleri, daha nitelikli eğitim görebilmeleri için ne yapılması gerektiği hakkında da bizim önerilerimiz olacak. Bu çerçevede de yarın da Sağlık Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Aile Bakanımızı ziyaret edeceğiz ve en son Cumhurbaşkanımızı da ziyaret edeceğiz. İnşallah bu ailelere sahip çıkacağız."
Kaynaştırma eğitiminin önemli olduğunu vurgulayan Çelik, "İnşallah kaynaştırma eğitimimiz daha iyi olacak. Aileler arasında da birlik beraberlik sağlayacak. Buna dikkat edeceğiz. Sayın valimizin burada katkısı olacak şüphesiz. İl Milli Eğitim Müdürü, okul aile birliği, okul müdürü. Yani böyle bir çalışma içerisinde olacağız. Aileler şu anda bizce daha umutlu, böyle olması gerekiyor. Bu aileleri de anlamamız gerekiyor. Şu anda durumun gayet iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.
Yapılan açıklamanın ardından heyet Ankara’ya hareket etti.

Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Çöken duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla öldüÇöken duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla öldü
Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandıMotosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Beyoğlu'nda dehşet! Kadına inşaat demiri sapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan ABD ziyareti öncesi açıklamalar

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Milli takımda şok kavga! İki futbolcu birbirine girdi

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

En çok ağaç dikme rekoru Guinness tarafından onaylandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Eski İngiliz istihbarat subayı ölü bulunmuştu! Eşinden şoke eden iddia

Son dakika: MSB'den ortak devriye açıklaması

MSB'den ortak devriye açıklaması

Son dakika: İstanbul Beyoğlu’nda kahvehaneye silahlı saldırı

İstanbul'da silahlı saldırı!

Böceklenen unları piyasaya sürmeye hazırlanıyorlardı! Yakalandılar

Halka yedireceklerdi! Piyasaya sürerken yakalandılar

Türkiye sınır dışı etti Yunanistan kabul etmedi! DEAŞ'lı iki gündür tampon bölgede bekliyor

Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı tampon bölgede bekliyor

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Amcasını son yolculuğuna uğurladı

Selvi Kılıçdaroğlu’nun acı günü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.