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-TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi.


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