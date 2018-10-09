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TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 23:54 | Son Güncelleme

TBMM İçtüzüğü'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Içtüzük TBMM Genel Kurulu

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