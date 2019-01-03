TBMM İçtüzüğü'ne kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin iptal istemini reddetti. Süre sınırlamasının yasama organının takdir yetkisi kapsamında olduğu belirtilen gerekçede, genel kurulda yapılacak konuşmalarda herhangi bir süre sınırı öngörülmemesi halinde gerçekleşecek sınırsız bir tartışma ortamı ve sonu gelmeyen görüşmelerin, Meclis çalışmalarını olumsuz etkileyebileceği vurgulandı. Gerekçede, bu nedenle Meclis'in daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla konuşma sürelerinin sınırlandırılmasının Anayasa'ya aykırı olmadığı belirtildi.

Karardaki, "Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında, Anayasa'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapanlara Meclis'ten geçici olarak çıkarma cezası" verilmesini öngören düzenleme oy çokluğuyla iptal edildi.

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinde, söz konusu tanımlamanın belirsiz olduğu belirtilerek, "Bu durum, özellikle muhalif milletvekillerinin çoğunluk tarafından cezalandırılma tehdidi altında kalmalarına, böylelikle yasama ve denetim faaliyetlerine gereği gibi katılamamalarına yol açacak niteliktedir. Bu itibarla, muhalif milletvekillerinin cezalandırılma tehdidiyle susturulmaları sonucunu doğurabilecek kural, demokratik devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır." tespiti yapıldı.

Demokratik bir devlette özellikle milletvekillerinin, barışçıl olması kaydıyla her türlü görüş ve düşünceyi savunma, ne kadar aykırı olursa olsun her türlü tanımlamayı yapma özgürlüğüne sahip olması gerektiği vurgulandı. Gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Aksi halde çoğulcu demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Buradaki tek sınırlama, kullanılan ifadelerin ırkçılık, nefret söylemi, savaş propagandası, şiddete teşvik ve tahrik, ayaklanmaya çağrı veya terör eylemlerini haklı göstermek gibi demokratik devlet düzeninde korunması mümkün olmayan bir içeriğe sahip olmasıdır. Kuralla, milletvekilinin ırkçılık, nefret söylemi, savaş propagandası, şiddete teşvik ve tahrik, ayaklanmaya çağrı veya terör eylemlerini haklı göstermek gibi bir içeriğe sahip olması aranmaksızın belirsiz ve öngörülemez bir tanımlamada bulunmaktan ibaret eyleminin ödenek ve yolluğundan kesinti yapılma sebebi sayıldığı anlaşılmaktadır. Kuralın bu yönüyle düşünce açıklaması niteliğindeki beyanları nedeniyle milletvekillerinin her an cezalandırılma tehdidi altında kalmalarına neden olduğu gözetildiğinde milletvekilleri açısından genel olarak ifade özgürlüğünü, özel olarak ise yasama sorumsuzluğunu kullanılamaz ve anlamsız hale getirdiği açıktır."