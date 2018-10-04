TBMM İçtüzük değişik teklifi komisyonda

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlama amacını taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Anayasa Komisyonunda başlandı.
TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.
Bozdağ, geçmişten günümüze İçtüzüklerle ve bunlarda yapılan değişikliklerle ilgili bilgiler verdi ve İçtüzük değişikliğinin her dönem gündeme geldiğini ifade etti.
Teklif üzerinde söz alan TBMM Başkanvekili, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, İçtüzüğün, Anayasa'ya uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Teklifin, kelime ve kavram değişiklikleriyle uygulama değişikliklerini kapsadığını vurgulayan Şentop, yeni sistemin işleyişinde yasama çalışmalarına katkı sağlayacak düzenlemelerin de teklifte yer aldığını aktardı.
Daha önce kaldırılmış olan bazı mevzuatların da İçtüzük'ten çıkarıldığını anlatan Şentop, "Teklif, hem Anayasa'ya uyum bakamından Meclisin çalışmalarını kolaylaştıracak hem de İçtüzüğü yeni sisteme uyumlu hale getirecektir." dedi.
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