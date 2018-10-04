TBMM İçtüzük değişiklik teklifi komisyonda

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlama amacını taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bölük pörçük içtüzük değişiklikleri yerine, yasamayı, milletvekillerini öne çıkaran, bütünlüklü bir İçtüzük değişikliğinin gündeme getirilmesini istedi. Kaboğlu, "Bize göre içtüzüğün tümüyle yenilenmesi gerekir." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, teklifin içerisine Meclisin saygınlığını, çalışma usul ve esaslarını tehlikeye atacak mayınlar döşendiğini savundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, içtüzük değişikliklerinin bir sonraki parlamento döneminde de kullanılabilecek şekilde hazırlanması ve bunun bir kural olması gerektiğini söyledi.

İktidar-muhalefet ilişkilerinden bağımsız bir şekilde TBMM İçtüzüğünün hazırlanması gerektiği vurgusu yapan Özel, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın daveti ile oturulacak ve daha iyi bir İçtüzük için masa kurulacak. O masa kurulmadan önce iktidar partisinin milletvekilleri kendi iç tartışmalarında bunun üzerine konuşsun. Bir şey yapın ki şaşıralım, takdir edelim, çıkıp teşekkür edelim. Bu kadar açığız, bu kadar netiz. Yapın özgürlükçü bir içtüzük, bir demokrasi içtüzüğü… Sizi desteklemek, karşınızda şapka çıkarmak, mikrofondan teşekkür etmek de boynumuzun borcu olsun."