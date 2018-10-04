TBMM İçtüzük değişiklik teklifi komisyonda

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlama amacını taşıyan TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.
Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, bölük pörçük içtüzük değişiklikleri yerine, yasamayı, milletvekillerini öne çıkaran, bütünlüklü bir İçtüzük değişikliğinin gündeme getirilmesini istedi. Kaboğlu, "Bize göre içtüzüğün tümüyle yenilenmesi gerekir." dedi.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, teklifin içerisine Meclisin saygınlığını, çalışma usul ve esaslarını tehlikeye atacak mayınlar döşendiğini savundu.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, içtüzük değişikliklerinin bir sonraki parlamento döneminde de kullanılabilecek şekilde hazırlanması ve bunun bir kural olması gerektiğini söyledi.
İktidar-muhalefet ilişkilerinden bağımsız bir şekilde TBMM İçtüzüğünün hazırlanması gerektiği vurgusu yapan Özel, şöyle konuştu:
"Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın daveti ile oturulacak ve daha iyi bir İçtüzük için masa kurulacak. O masa kurulmadan önce iktidar partisinin milletvekilleri kendi iç tartışmalarında bunun üzerine konuşsun. Bir şey yapın ki şaşıralım, takdir edelim, çıkıp teşekkür edelim. Bu kadar açığız, bu kadar netiz. Yapın özgürlükçü bir içtüzük, bir demokrasi içtüzüğü… Sizi desteklemek, karşınızda şapka çıkarmak, mikrofondan teşekkür etmek de boynumuzun borcu olsun."
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanvekili Ali Özkaya, 16 Nisan'daki Anayasa değişikliğine ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için söz konusu teklifin verildiğini dile getirdi.
Özkaya, birliktelik halinde, bir mantık içinde çalışarak daha uzun ömürlü metinlerin hazırlanacağını belirterek "Komisyonun bu dönem, içtüzüğü çok daha geniş bir mutabakatla baştan sonra yeniden yapacağına inanıyorum." diye konuştu.
- "Milletle inatlaşmak..."
AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, milletin desteklediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yeni yeni uygulamaya başlıyorken "gayrimeşru" ilan etmenin, milletin iradesiyle hayata geçen anayasa değişikliğini meşru kabul etmemenin milletle inatlaşmak anlamına geldiğini söyledi.
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Teknik değişiklik yapılacak" denildikten sonra esasa ilişkin de değişiklikleri içeren bir teklif metninin hazırladığını gördüklerini ifade etti.
Esasa ilişkin değişiklikler için bir mutabakat komisyonu ile bu içtüzüğün düzenlenmesi gerektiğini aktaran Bankoğlu, bu taleplerini savunmaya devam edeceklerini kaydetti.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, teklifin yeni sistemin önemini perçinleyeceğini anlattı. Yeni sistemin Meclisin yasama, denetim yetkisini ve fonksiyonunu artırdığını dile getiren Akçay, teklifin, içtüzüğü yeni hükümet sistemine uyumlu hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Meclisin yasama kapasitesinin artırılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Akçay, bu konuda çalışmalarının ve katkılarının olacağını kaydetti.
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, bir komisyon kurularak yeni bir İçtüzük hazırlanması yönünde taleplerinin olduğunu ifade etti.
HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, "İçtüzükte, teknik değişiklikle beraber çoğulcu ve demokratik ruha uygun bir değişiklik yapmamızda fayda var." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teklifte ortak önergeler ve mutabakatla değişiklikler yapılacağını kaydederek "Demokrasimizi güçlendirecek, daha müreffeh yarınlara, her birimizi taşıyacak güzel düzenlemeyi hep beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu.
Tümü üzerindeki görüşmelerin ardından teklifin maddelerine geçildi.
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