TBMM İdare Amiri Turan'dan Meclis Lokantası'yla ilgili haberlere kınama

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'teki ulaşım, yemek gibi konularda çıkan asılsız haberlerin, Gazi Meclisin ve milletvekillerinin itibarını zedelediğini belirterek, "Milletimiz nezdinde siyaseti, siyasetçileri küçük düşüren, 'Milletvekilleri sanki hiçbir iş yapmıyorlar, yalnızca lüks arabalara biniyorlar, çeşit çeşit yemek yiyorlar' algısı oluşturan bu tür haberleri kınıyorum." dedi.

Turan, bir gazetede yer alan "Meclis'e 8 milyon liraya 8. lokanta yapılıyor" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu yıl açılışının 99. yıl dönümü kutlanılan TBMM'nin, milli iradenin tecelli ettiği yer olduğuna işaret eden Turan, Gazi Meclis'in bütün çalışmalarının, bu anlayış ve şuurla, milleti temsil ve millet adına hareket etmenin öneminin idraki içinde, açık ve şeffaf şekilde yapıldığını kaydetti.

Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günlerde ortalama 6 bin vatandaşın ziyaretçi olarak geldiği TBMM'nin, zaman zaman başka ülkelerden gelen misafirlere de ev sahipliği yaptığını bildiren Turan, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde verilen lokanta hizmetlerinden ücreti mukabilinde milletvekilleri ve personelimizin yanı sıra Meclisimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimiz ve basın mensuplarımız da yararlanmaktadır." ifadesini kullandı.