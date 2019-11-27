HABER

TBMM İdare Amiri Turan'dan "Meclis'te sahte bal" iddiasına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2019 19:04 | Son Güncelleme

TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: - "Meclis kantininden toplatılan ve numuneleri alınan balların Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun olduğu tespit edilmiştir" - "(İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş) Sayın milletvekilinin herhangi bir araştırma yapmadan, konuyu siyasi malzeme haline getirerek mesnetsiz iddialarla gündeme gelmeye çalışması uygun olmamıştır"

TBMM İdare Amiri, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis kantininden toplatılan ve numuneleri alınan balların Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun olduğunun tespit edildiğini belirterek, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un herhangi bir araştırma yapmadan, konuyu siyasi malzeme haline getirerek mesnetsiz iddialarla gündeme gelmeye çalışmasının uygun olmadığını ifade etti.

Turan, "Meclis'te sahte bal satıldığı" iddiaları ve haberlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Başkanlığının talimatıyla iddiaya konu ballardan alınan numunelerin analiz için Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiğini ve söz konusu analiz sonuçlarının dün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından raporlanarak Meclis'e sunulduğunu kaydetti.

Analiz raporunda, S.S. Meclis Çalışanları Kooperatifi Kantininden toplatılan ve numuneleri alınan balların, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine uygun olduğunun tespit edildiğini belirten Turan, "Ayrıca konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 23 Kasım 2019 tarihinde yapılan yazılı açıklamada da S.S. Meclis Çalışanları Kooperatifi Kantininde satılan balların 2017 yılında üretildiği ve bakanlıkça 01 Ağustos 2017 tarihinde 81 ilden toplatılan ürünlerinden olmadığı kamuoyuna duyurulmuştur." dedi.

Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın milletvekilinin (İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş) herhangi bir araştırma yapmadan konuyu siyasi malzeme haline getirerek mesnetsiz iddialarla gündeme gelmeye çalışması uygun olmamıştır. Aynı şekilde toplumu doğru bilgi ve haberlerle aydınlatmak görevi bulunan medyanın da konuyu araştırmadan ve sonuçlarını beklemeden TBMM’nin itibarını zedeleyecek şekilde sütunlarında ve ekranlarında haber yapması da basın mesleğine uygun düşmemiştir.

Burada hepimize düşen görev, hangi partiden olursak olalım Meclisimizin ve milletvekillerimizin itibarını korumak; Meclisimizi kamuoyunda ve milletimizin gözünde önemsizleştirme çabalarına karşı birlikte mücadele etmektir.
Başta ayın milletvekillerimizi, görsel ve yazılı basınımızı, sosyal medya kullanıcılarını, Meclisimizi ve kamuoyunu ilgilendiren benzer konularda hassasiyet göstermeye davet ediyorum."

PARTNERTalat Atilla: Bana haberi getiren isim...Talat Atilla: Bana haberi getiren isim...
Tuncay Özkan’dan Muharrem İnce'ye sert tepkiTuncay Özkan’dan Muharrem İnce'ye sert tepki
İslam Kalkınma Bankası Türkiye’de çeşitli anlaşmalar imzaladıİslam Kalkınma Bankası Türkiye’de çeşitli anlaşmalar imzaladı
Anahtar Kelimeler:
"sahte bal" iddiası Hasan Turan

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

Mansur Yavaş, "Müthiş bir sıkıntımız var" deyip açıkladı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kredi' ve 'horon' yanıtı

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Seksi pozları takipçilerini ikiye böldü! 'Kilo verince...'

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

Sol eli neden hep cebinde? Sebebi üzdü!

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

'Sahte peygamber' Evrenesoğlu toprağa verildi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Rahmi Turan isim tartışmalarına noktayı koydu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Diğer Haberler
Muharrem İnce'nin 'Teknede birlikte tatil yaptılar' sözlerine Tuncay Özkan'dan sert tepki

Tuncay Özkan’dan Muharrem İnce'ye sert tepki

İBB Meclisi’nde ‘haddini bildiriniz’ gerilimi

İBB Meclisi’nde gerginlik!

Erdoğan'dan MÜSİAD zirvesinde açıklamalar

Erdoğan'dan tarım eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili yeni açıklama

CHP'den "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

Destici'den, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 'Ali Babacan' açıklaması

AK Parti'den Ali Babacan açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.